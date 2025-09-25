Разработчики Crimson Desert раскрыли новые подробности фэнтези-мира Пайвел

В рамках Tokyo Game Show 2025 Pearl Abyss вслед за свежим трейлером рассказала о том, что делает Crimson Desert больше чем эффектным ролевым боевиком. По словам студии, история Клиффа — это не только путь к воссоединению разбросанных по миру соратников Грэймейнов, но и серия выборов, которые он принимает вместе с наставниками и советниками. Эти решения будут менять развитие эпизодов, а новые способности открываются по мере продвижения и укрепления связей.

Пайвел описывают как «живую песочницу»: бурлящие города соседствуют с тундрами, пустынями и лесами, а на каждом шагу возникают задания, головоломки и случайные события. Исследование упирается не в одну лишь лошадь — авторы подтвердили разнообразных маунтов вплоть до драконов, планер для пролётов над каньонами и акцент на вертикальность: взбираемся по отвесным скалам, пробираемся по крышам, пересекаем ущелья. За рамками сражений мир поддерживают спокойные занятия — от готовки и рыбалки до добычи ресурсов и крафта.

В бою ставка делается на «free-form»-систему: игрок вольен подбирать оружие и склеивать приёмы в собственные связки, используя слабости противников — как одиночных боссов, так и групп. Тональность лора строится на контрасте древних сущностей и набирающих силу технологий, что, по словам разработчиков, определяет конфликты Пайвела и мотивы фракций.

Кроме этого, команда Pearl Abyss рассказала о бонусах за предзаказ игры. Игроки, оформившие предзаказ, получат эксклюзивный внутриигровой предмет — щит Халед, а также эксклюзивные предметы для предзаказа на PS5 — комплект лат «Гротевант» (шлем, доспехи, плащ, перчатки, сапоги). Издание Deluxe включает комплект лат «Кайрос» (шлем, доспехи, плащ, перчатки, сапоги), комплект брони «Экслер» для вашего скакуна (шампрон, конская сбруя, седло, стремена) и щит «Балгран».

Crimson Desert выходит 19 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.