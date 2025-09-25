Новый трейлер Crimson Desert раскрыл дату релиза

Pearl Abyss официально подтвердила дату выхода Crimson Desert — долгожданный проект появится 19 марта 2026 года. В честь этого события студия представила свежий геймплейный трейлер, демонстрирующий масштаб и техническое совершенство игры.

Изначально Crimson Desert задумывалась как MMORPG, но в процессе разработки концепция претерпела изменения. Теперь это полноценное однопользовательское приключение, где в центре внимания стоит динамичная боевая система. Она выглядит менее суровой и более доступной, чем в Dark Souls или Elden Ring, что открывает игру для широкой аудитории. Судя по первым отзывам, именно сражения стали главным достоинством — плавные анимации, зрелищные приёмы и ощущение силы делают каждую схватку по-настоящему захватывающей.

Техническая сторона также впечатляет. PC-версия обещает отличную оптимизацию и поддержку передовых технологий: реалистичное поведение воды благодаря FFT Ocean, трассировка лучей с RTGI и динамическими тенями, симуляция ткани, волос и даже объемного тумана. Игроки смогут взаимодействовать с окружающей средой — растительностью, ветром и объектами.

Несмотря на перенос, ожидания только растут: Crimson Desert обещает стать не просто красивой игрой, а настоящим технологическим прорывом и одним из самых заметных релизов 2026 года.