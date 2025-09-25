ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.1 313 оценок

Новый трейлер Crimson Desert раскрыл дату релиза

butcher69 butcher69

Pearl Abyss официально подтвердила дату выхода Crimson Desert — долгожданный проект появится 19 марта 2026 года. В честь этого события студия представила свежий геймплейный трейлер, демонстрирующий масштаб и техническое совершенство игры.

Изначально Crimson Desert задумывалась как MMORPG, но в процессе разработки концепция претерпела изменения. Теперь это полноценное однопользовательское приключение, где в центре внимания стоит динамичная боевая система. Она выглядит менее суровой и более доступной, чем в Dark Souls или Elden Ring, что открывает игру для широкой аудитории. Судя по первым отзывам, именно сражения стали главным достоинством — плавные анимации, зрелищные приёмы и ощущение силы делают каждую схватку по-настоящему захватывающей.

Техническая сторона также впечатляет. PC-версия обещает отличную оптимизацию и поддержку передовых технологий: реалистичное поведение воды благодаря FFT Ocean, трассировка лучей с RTGI и динамическими тенями, симуляция ткани, волос и даже объемного тумана. Игроки смогут взаимодействовать с окружающей средой — растительностью, ветром и объектами.

Несмотря на перенос, ожидания только растут: Crimson Desert обещает стать не просто красивой игрой, а настоящим технологическим прорывом и одним из самых заметных релизов 2026 года.

WerGC

выглядит великолепно,молодцы что в сюжетку решили все бы так

ps играю на релизе

DezkQ

Выглядит как BDO ))