Стратегия Crossfire: Legion будет удалена из Steam 18 августа

Blackbird Interactive объявила об удалении стратегиив реальном времени Crossfire: Legion из Steam 18 августа. Владельцы игры по-прежнему смогут играть в неё, но после этого она будет недоступна для покупки.

Конечно, с завершением активной разработки не будет никаких обновлений и поддержки, что может привести к тому, что многопользовательский режим может «со временем ухудшиться или стать недоступным». Разработчик заявил, что в этом случае вернёт средства «в соответствии с Политикой возврата средств Steam».

Crossfire: Legion — это стратегия в реальном времени, основанная на франшизе Crossfire от Smilegate Interactive, с тремя фракциями на выбор. Игровой процесс вдохновлён Command and Conquer: игроки собирают ресурсы, строят юниты и атакуют противника. Помимо кампании, игра также поддерживает соревновательный и кооперативный многопользовательский режимы.

Выпущенная в декабре 2022 года, Crossfire: Legion не произвела большого фурора: на старте в неё играло 383 игрока одновременно, а в настоящее время имеет смешанный рейтинг в Steam. Из 682 отзывов пользователей только 60% рекомендовали игру.