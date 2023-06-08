Для Crossout вышло крупное обновление "Дорога к сингулярности" ©

Сегодня Targem Games выпустила крупное обновление для Crossout, с новым сезоном "Дорога к сингулярности", который приносит новые детали, новую PvP-локацию, переработанную механику нанесения урона при попадании снаряда и множество сопутствующих балансных изменений, исправлений ошибок, а также новый интерфейс сборки бронемобиля.

Смотрите трейлер обновления ниже, чтобы узнать больше, а полные примечания к патчу читайте здесь.