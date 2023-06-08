Crossout 30.05.2017
7.3 524 оценки

Для Crossout вышло крупное обновление "Дорога к сингулярности"

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Procy_on
Новости

Сегодня Targem Games выпустила крупное обновление для Crossout, с новым сезоном "Дорога к сингулярности", который приносит новые детали, новую PvP-локацию, переработанную механику нанесения урона при попадании снаряда и множество сопутствующих балансных изменений, исправлений ошибок, а также новый интерфейс сборки бронемобиля.

Смотрите трейлер обновления ниже, чтобы узнать больше, а полные примечания к патчу читайте здесь.

Трейлеры Обновления
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2
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
sapov

А бесконечный дроч они не хотят убрать? Сколько там лет надо отыграть, чтобы нормальный крафт собрать?

2
dehis901

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

-1