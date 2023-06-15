В Crossout вернули событие "Фестиваль потасовок"

С 15 июня по 16 июля 2023 года в Crossout вновь доступен "Фестиваль потасовок", разработчики собрали наиболее популярные виды потасовок и предлагают игрокам опробовать необычный геймплей.

Всего запустят 10 вариантов потасовки, некоторые будут открыты в течение ограниченного периода.

Авторы игры предложат следующие сценарии битв: Импульсивность, Колесо фортуны, Внезапная смерть, Двойной удар, Ракеты, Смертельный футбол, Птуроводство, Заряжай, Преследование и Аномальная зона.

Особенности каждого режима есть на картинке. Ежедневно будут выдавать особый квест на 2 победы, за выполнение которого начисляют контейнер "Стратегический запас".

Напомним, что совсем недавно было установлено обновление с сезоном "Дорога к сингулярности".