"Паруса, мушкеты и гигантские пауки": представлен геймплей красочного пиратского выживача Windrose

Горизонт чист, трюмы требуют золота, а душа жаждет приключений? Похоже, поклонникам морской романтики стоит присмотреться к новому проекту, который обещает объединить азарт сражений Sea of Thieves с глубиной классических симуляторов выживания.

В рамках презентации PC Gaming Show: Most Wanted был показан свежий трейлер игры Windrose (ранее известной как Crosswind). Это многопользовательский «выживач» с элементами строительства и крафта, действие которого разворачивается в альтернативной версии 1700-х годов.

Ролик фокусируется на двух аспектах игры: мирном быте и безумных сражениях. Сначала зрителям демонстрируют детально проработанное убежище с мраморными клумбами, напольными часами и столами, заваленными картами сокровищ. Однако медитативная атмосфера быстро сменяется динамичным экшеном под бодрые гитарные риффы в духе «Пиратов Карибского моря».

В бою игрокам предстоит использовать сабли, мушкеты и ручные бомбы, разбрасывающие врагов благодаря рэгдолл-физике. А сражаться придется не только с людьми: бестиарий игры включает в себя гигантских пауков, агрессивных синих птиц, напоминающих додо, и огромных, покрытых лианами монстров-боссов.

Сюжетно игроки выступают в роли курьеров-фрилансеров, которых предали и бросили на произвол судьбы. Оказавшись меж двух огней в войне империй, героям предстоит выживать, грабить и строить свой путь к отмщению. У Windrose пока нет точной даты выхода, но разработчики в недавнем сообщении намекают на релиз уже в следующем году.

Благодарим за внимание, терпение и искренний интерес к нашей игре. 2025 год для нашей команды стал одновременно насыщенным и непростым: мы анонсировали Windrose, провели первый открытый плейтест и кардинально изменили направление развития игры. Эти шаги потребовали от нас осторожности, стойкости и смелости, а вы всё это время оставались рядом — читали наши новости, смотрели обновления и делились своим мнением.

Что принесёт 2026 год — не знает никто, и мы не исключение. Разработка редко идёт гладко: порой приходится менять курс прямо по ходу движения. Но в одном мы уверены: мы всё также будем идти вперёд настойчиво и последовательно, даже если этот путь окажется сложным. И ваша поддержка, будь то тихий “лайк” или неравнодушный комментарий, делает этот путь заметно приятнее и теплее.

— обращение от команды Windrose.