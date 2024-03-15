Crow Country, хоррор с 32-битной ретро-графикой, выйдет 9 мая

Компания SFB Games объявила, что ее грядущая игра в жанре хоррор, Crow Country, выйдет 9 мая. В честь этого события команда поделилась новым геймплейным трейлером, который вы можете найти ниже.

Crow Country - это хоррор с 32-битной ретро-графикой. Игра выглядит в точности как игры для PS1/Saturn. Так что, если вы фанат той эпохи, вам определенно стоит обратить на нее внимание.

В Crow Country вы играете за Мару Форест, которая расследует внезапное закрытие своего тематического парка Crow Country. В игре используется камера с видом от третьего лица, и вам предстоит решать различные головоломки. В ней также можно будет сразиться с монстрами.

По мере того, как игроки будут открывать новые области, они смогут возвращаться назад и находить новые открытия. Так, они постепенно разберутся, почему Эдвард на самом деле закрыл свой парк и куда он таинственно исчез. Кроме того, в игре будет режим исследования. Этот режим позволит вам путешествовать дальше, не опасаясь нападения таинственных монстров.