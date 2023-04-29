Новый ролик дополнения Tours and Tournaments для Crusader Kings 3 посвятили подробностям о турнирах и соколиной охоте ©

Компания Paradox Interactive выпустила новый видеоролик, посвященный предстоящему дополнения Tours and Tournaments для Crusader Kings.

Видео посвящено двум основным функциям, включенным в DLC, - Большим турнирам, которые позволят вам участвовать в различных соревнованиях или проводить их самостоятельно, и соколиным охотам - дополнительному способу отправиться на охоту и вызвать различные события.

Оба вида деятельности повышают уровень соответствующих перков, предоставляя вашему правителю разнообразные бонусы.

Вы можете ознакомиться с ними ниже.

Crusader Kings III в настоящее время доступна для PC, Xbox Series S и PS5. Стоит отметить, что контент для консольных версий запаздывает на несколько месяцев, поэтому данное DLC изначально выйдет только для ПК 11 мая 2023 года. Консольная версия появится позже.

Tours & Tournaments позволяет вашему правителю путешествовать по своему королевству, организовывать и участвовать в турнирах, устраивать грандиозные свадьбы, одаривать своих рыцарей почестями и накапливать новые произведения искусства.