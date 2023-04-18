Crytek нанимает сотрудников для работы над Crysis 4 ©

Crytek выпустила видео для разработчиков своего нового проекта Crysis 4. Ролик, очень короткий, не содержит подробностей об игре и звучит скорее как призыв присоединиться к команде: «Грядет CRYSIS. Нам нужна ваша помощь».

Поэтому в видео есть приглашение помочь в разработке новой кампании Crysis и указаны искомые роли, по крайней мере, основные: ведущий продюсер, ведущий программист ИИ и ведущий художник по окружению.

Для всех открытых вакансий вы можете обратиться к специальной странице на официальном сайте компании, где на самом деле есть десятки открытых вакансий как для Crysis 4, так и для Hunt: Showdown, другого проекта Crytek.

Crysis 4 была анонсирована некоторое время назад, но пока ничего конкретного об игре не было показано. Вероятно, Crytek сделала это просто для того, чтобы привлечь интерес к игре и найти финансирование и разработчиков для работы над ней.

Стоит отметить, что «Crysis 4» — это только рабочее название, как уточняет сама компания, и что окончательная версия может называться совершенно по-другому.