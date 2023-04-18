Crytek нанимает сотрудников для работы над Crysis 4

Crytek выпустила видео для разработчиков своего нового проекта Crysis 4. Ролик, очень короткий, не содержит подробностей об игре и звучит скорее как призыв присоединиться к команде: «Грядет CRYSIS. Нам нужна ваша помощь».
Поэтому в видео есть приглашение помочь в разработке новой кампании Crysis и указаны искомые роли, по крайней мере, основные: ведущий продюсер, ведущий программист ИИ и ведущий художник по окружению.
Для всех открытых вакансий вы можете обратиться к специальной странице на официальном сайте компании, где на самом деле есть десятки открытых вакансий как для Crysis 4, так и для Hunt: Showdown, другого проекта Crytek.
Crysis 4 была анонсирована некоторое время назад, но пока ничего конкретного об игре не было показано. Вероятно, Crytek сделала это просто для того, чтобы привлечь интерес к игре и найти финансирование и разработчиков для работы над ней.
Стоит отметить, что «Crysis 4» — это только рабочее название, как уточняет сама компания, и что окончательная версия может называться совершенно по-другому.
Как же сильно в свое время шагнул Crysis в плане графона. Вот это были раньше игры без этих ваших эртэиксов и прочих свистоперделок. Просто красиво. Была в играх тех лет какая-то неуловимая аура прекрасного. Bioshock, Crysis, Timeshift, Gears of War, S.T.A.L.K.E.R.
Самое смешное, что условная 2 и 3 часть и сегодня выглядят достойно, но идут на вёдрах. А современные игры выглядят не особо лучше или даже хуже местами, а жрут...
Crysis второй раз показал насколько хорош может быть графин, а лавры всё равно принадлежат Первой Фаре
Первый Crysis первоначально разрабатывался для ПК и выжимал максимум из тогдашнего железа. И даже спустя 16 лет он выглядит очень достойно. Представьте, каким технологически продвинутым может получиться Crysis 4, если разработчики и сейчас выжмут соки из топового на данный момент железа и не будут ограничивать себя мощностями консолей! Но мне кажется, что такое маловероятно.
Ооо новый конкурент для гиперпанка по бенчмарку вырисовывается.
Не ну если буде ВИД от 3 его лица тогда. А так летающие руки смотреть ,если все делов в костюме, тот еще прикол как с Хищником.
Надеюсь Crysis 4 будет в духе: "Сожгу твой ПК до тла" ;p
Игра интересная! Атмосферная!