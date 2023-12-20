Стильный платформер The Cub выйдет 19 января 2024 года на консолях и ПК

Студия Demagog и компания Untold Stories объявили, что грядущий антиутопический платформер The Cub, пропитанный неоном, выйдет 19 января на PS5, PS4, Switch и PC. Релиз игры для Xbox был отложен до дальнейшего уведомления.

Действие The Cub разворачивается в той же вселенной, что и предыдущая игра Demagog - Golf Club Wasteland, и в ней маленький ребенок находится в бегах от тех, кто бежал на Марс десятилетием ранее. Игроки снова смогут послушать звуки радиостанции Nostalgia From Mars, которая расскажет о жизни на Марсе и о том, что случилось с этим миром.

Для тех, кто хочет испытать The Cub, команда выпустила обновленную демоверсию в Steam.