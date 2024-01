Продажи Cult of the Lamb превысили 3,5 млн копий: На следующей неделе игра получит крупное обновление "Грехи плоти"

Обновление Sins of the Flesh (или "Грехи плоти") для Cult of the Lamb выйдет 16 января, объявили издатель Devolver Digital и разработчик Massive Monster. Компании также объявили, что продажи Cult of the Lamb превысили 3,5 миллиона копий с момента запуска 11 августа 2022 года.

В самом крупном и злобном обновлении контента усики Культа распространяются еще дальше, предлагая кощунственные квесты, возможности, улучшения и восхитительно злой новый ресурс, который вознаградит тех лидеров, которые готовы уступить Грехам Плоти.

Новые системы прогрессии добавляют глубину и сложность в управление культом Агнца. Следуя по греховному пути, ваши последователи будут наслаждаться обжорными ритуалами, тщетными постройками и гневными доктринами. Приглашайте своих самых преданных последователей во внутренний круг Учеников - обновленная система повышения уровня последователей.

Экипировка, опции и потомство! - Каждый из ваших культистов может похвастаться своей модой последователя в новом здании Портного. Разблокировав его, каждый культист сможет надеть свой собственный наряд - 23 различных стиля на выбор.

Ваш культ может стать еще более уникальным. Когда два последователя очень сильно любят друг друга, они могут найти яйцо. Ухаживайте за яйцом, чтобы оно вылупилось, а затем заботьтесь о потомстве, пока оно не будет готово присягнуть на верность вашему культу!

Так же, с выходом обновления, в игре появятся новые предметы и оружие.