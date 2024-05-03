Создатели Senua's Saga: Hellblade 2 опубликовали полные системные требования

Одной из самых известных и многообещающих игр Microsoft для Xbox в 2024 году станет Hellblade 2, которая, похоже, установит планку кинематографического визуального оформления на долгие годы вперед.

Мы уже знали о минимальных системных требованиях, а сегодня создатели из студии Ninja Theory представили полные системы требования.

При 1080p на низких настройках требуется Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ ОЗУ и Nvidia GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 или Intel Arc A850 с 6 ГБ VRAM. Для средних настроек в разрешении 1080p требуется Core i5-9600 или Ryzen 5 3600X с RTX 2070, RX 5700 XT или Arc A850 с 8 ГБ VRAM и 16 ГБ RAM.

Для высоких настроек при разрешении 1440p вам потребуется Core i7-10700K или Ryzen 5 5600X, 16 ГБ ОЗУ и RTX 3080, RX 6800 XT или Arc A770 с 8 ГБ VRAM. Наконец, для 4K на высоких настройках потребуется Intel i5-12600K или Ryzen 7 5700X, 16 ГБ оперативной памяти и RTX 4080 или RX 7900 XTX с 12 ГБ VRAM. Поддерживаются такие решения для повышения производительности, как Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 или Intel XeSS 1.3.

Hellblade 2 рассказывает историю Сенуа, пиктского воина из древней Шотландии, на фоне мифологического средневековья. В целом игра представляет собой приключенческое повествование с визуальным оформлением нового уровня. Для цифрового изображения Сенуа и исландской местности, где в основном будет происходить действие игры, используется технология лазерного сканирования.

Microsoft планирует выпустить приключенческий экшен 21 мая.