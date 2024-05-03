Создатели Senua's Saga: Hellblade 2 опубликовали полные системные требования

Одной из самых известных и многообещающих игр Microsoft для Xbox в 2024 году станет Hellblade 2, которая, похоже, установит планку кинематографического визуального оформления на долгие годы вперед.
Мы уже знали о минимальных системных требованиях, а сегодня создатели из студии Ninja Theory представили полные системы требования.
При 1080p на низких настройках требуется Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ ОЗУ и Nvidia GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 или Intel Arc A850 с 6 ГБ VRAM. Для средних настроек в разрешении 1080p требуется Core i5-9600 или Ryzen 5 3600X с RTX 2070, RX 5700 XT или Arc A850 с 8 ГБ VRAM и 16 ГБ RAM.
Для высоких настроек при разрешении 1440p вам потребуется Core i7-10700K или Ryzen 5 5600X, 16 ГБ ОЗУ и RTX 3080, RX 6800 XT или Arc A770 с 8 ГБ VRAM. Наконец, для 4K на высоких настройках потребуется Intel i5-12600K или Ryzen 7 5700X, 16 ГБ оперативной памяти и RTX 4080 или RX 7900 XTX с 12 ГБ VRAM. Поддерживаются такие решения для повышения производительности, как Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 или Intel XeSS 1.3.
Hellblade 2 рассказывает историю Сенуа, пиктского воина из древней Шотландии, на фоне мифологического средневековья. В целом игра представляет собой приключенческое повествование с визуальным оформлением нового уровня. Для цифрового изображения Сенуа и исландской местности, где в основном будет происходить действие игры, используется технология лазерного сканирования.
Microsoft планирует выпустить приключенческий экшен 21 мая.
Типо на высоких и в 1080р никто не играет? Не логичнее опубликовать тогда уж все варианты или оставить минимальные и рекомендуемые.
На высоких в 1080р потянет нечто среднее между 2K и FHD.
Это примерно RTX 3070/RTX 2080 SUPER.
Так 1080р для нищебродов, какие там высокие?
По мнению маркетологов - боюсь, что да. Сейчас даже мощный игровой ноутбук с FHD не найти. Самого так насильно на 2K пересадили.
Достаточно адекватные системные требования. В 2K на ультра в 60+ FPS, думаю, поиграю. Осталось дождаться скидки и купить.
[id741416656|Пользователь], так ты помойся что бы не воняло. // Евгений Чекирда
подписку на месяц можно взять, пройти разок-другой, а потом и насовсем как скидки придут
Отлично, боялся что 10 винду не поддерживает, да и системки норм.
Зарождается культ - "десятка")
супер в 8К на ультра полетит в космос
Остаётся найти годных монитор/ТВ, чтобы был нормальный HDR, иначе смысла нет в 8к без всего спектра эффектов.
вы игру нормально хоть покажите
ОЙ СЛУЧАНО ПРИОБРЕЛ
Это в 60 или в 30 ФПС? :)
Требования вполне норм, но вот продолжительность, я слышал, что-то около 6-ти часов, это дороговато
это еще кто такое за ноунеймы
Биомусор!
Не, ну прошлая игра-то получилась. Поглядим.
Впрочем, предзаказывать по любому нельзя, тут они правы, как и играть на релизе.
моя 4080 поставит Сенку рачком и отжарит только в путь
лицо скрыто мраком она стаяла раком !