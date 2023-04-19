Cult of the Lamb 11.08.2022
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Трейлер крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb

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butcher69
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Devolver Digital представила первый трейлер крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb. Хотя разработчики предпочитают называть его "бесплатным дополнением".

Обновление принесет с собой новый сюжет после окончания игры, обновленные враги и встречи с боссами, а также переработанные подземелья и случайные встречи. Кроме того, обновление обещает более глубокую боевую систему, предположительно с новыми способностями и оружием в распоряжении игрока.

Cult of the Lamb доступна на Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и PC, а обновление выйдет уже совсем скоро - 24 апреля

Трейлеры Обновления
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Новые подробности крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb
Новые подробности крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb
Cult of the Lamb "Трейнер +18" [UPD: 06.04.2023] {MrAntiFun / WeMod}
Cult of the Lamb "Трейнер +18" [UPD: 06.04.2023] {MrAntiFun / WeMod}
Разработчики Cult of the Lamb представили ключевой арт бесплатного дополнения Relics of the Old Faith
Разработчики Cult of the Lamb представили ключевой арт бесплатного дополнения Relics of the Old Faith
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