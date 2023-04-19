Трейлер крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb ©

Devolver Digital представила первый трейлер крупного обновления Relics of the Old Faith для Cult of the Lamb. Хотя разработчики предпочитают называть его "бесплатным дополнением".

Обновление принесет с собой новый сюжет после окончания игры, обновленные враги и встречи с боссами, а также переработанные подземелья и случайные встречи. Кроме того, обновление обещает более глубокую боевую систему, предположительно с новыми способностями и оружием в распоряжении игрока.

Cult of the Lamb доступна на Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и PC, а обновление выйдет уже совсем скоро - 24 апреля