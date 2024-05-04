Realm of Ink выйдет в ранний доступ 17 мая

Издательство 663 Games объявило о выходе Realm of Ink - рогалик в чернильном стиле - в раннем доступе Steam 17 мая.
Главная героиня осознает, что она лишь персонаж сборника рассказов о Царстве чернил. Чтобы изменить свою судьбу, ей придется победить четырёх боссов и раскрыть истину о Книжном духе, пользуясь Чернильными самоцветами.
В раннего доступе игрокам будет доступна примерно треть сюжетной линии. Первым играбельным персонажем станет Рыжая Мечница с тремя видами оружия и 20 навыками Чернильных самоцветов, а так же 15 чернильных питомцев и более 150 перков. Так же будет доступен бесконечный режим. Дата полноценного релиза все еще неизвестна, но по слухам ожидается уже в этом году.