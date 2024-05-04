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Realm of Ink 2024 г.
Экшен, Инди, Вид сверху
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Realm of Ink выйдет в ранний доступ 17 мая

Talendor3
Новости

Издательство 663 Games объявило о выходе Realm of Ink - рогалик в чернильном стиле - в раннем доступе Steam 17 мая.

Главная героиня осознает, что она лишь персонаж сборника рассказов о Царстве чернил. Чтобы изменить свою судьбу, ей придется победить четырёх боссов и раскрыть истину о Книжном духе, пользуясь Чернильными самоцветами.

В раннего доступе игрокам будет доступна примерно треть сюжетной линии. Первым играбельным персонажем станет Рыжая Мечница с тремя видами оружия и 20 навыками Чернильных самоцветов, а так же 15 чернильных питомцев и более 150 перков. Так же будет доступен бесконечный режим. Дата полноценного релиза все еще неизвестна, но по слухам ожидается уже в этом году.

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