Cursed to Golf можно бесплатно забрать в EGS в течение суток

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Cursed to Golf — это приключение, похожее на гольф, где каждый удар имеет значение. Перед игроками стоит задача выбраться из чистилища гольфа и стать легендой гольфа. Игра предлагает свежий взгляд на поджанры гольфа и рогаликов. Еще больше усложняет задачу то, что на полях есть не только бункеры и труднодоступные места, но и множество безумных препятствий, таких как мощные вентиляторы, шипы, ящики с тротилом, телепорты и многое другое. В этом извращенном варианте классической игры все в порядке вещей.