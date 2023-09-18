CD Projekt RED расскажет про новую радиостанцию в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

В масштабном расширении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 игроков ждет масса нововведений - от новых способностей из кибермплантов до новых районов и сюжета. Еще одной важной особенностью дополнения станет саундтрек, ведь разработчики из CD Projekt RED написали несколько совершенно новых композиций и добавили в игру отдельную радиостанцию с новой музыкой.

В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появится радиостанция под названием 89.7 Growl FM. Она станет своеобразной данью уважения всему фанатскому сообществу игры. Диджеем радиостанции выступит не менее известная Саша Грей, а все музыкальные треки на радио были написаны и исполнены самими поклонниками оригинальной игры. Новое радио принесет в игру более 14 уникальных композиций, которые обещают подарить игрокам совершенно уникальное музыкальное сопровождение во время простой езды по городу или прямо во время погони с полицейскими.

Тизер радиостанции 89.7 Growl FM можно увидеть выше в посте. Полные подробности, а также история создания "фанатского" радио будут представлены CD Projekt RED в специальном дневнике разработчиков, который обещают выпустить уже в скором времени.

Выход дополнения для Cyberpunk 2077 состоится уже 26 сентября на ПК и консолях.