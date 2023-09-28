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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 650 оценок

CDPR раздает "ведьмачьи" подарки в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Simple Jack
Новости

CD Projekt RED добавила новые внутриигровые награды для владельцев дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Получить пять подарков можно в сервисе GOG. Для одного из них (куртка) достаточно иметь только DLC, два других (куртка и меч) доступны владельцам «Ведьмака 3: Дикая охота», а еще два (футболка и скин на оружие) можно получить, если у вас есть аккаунт в «Гвинте».

Кроме того, разработчики дарят всем владельцам Phantom Liberty оригинальный саундтрек с лоу-фай плейлистом TAPES OF NIGHT CITY. Все награды доступны в том числе для российских игроков.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышло 26 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В CDPR заявили, что патч 2.0 и DLC стали последними масштабными обновлениями игры. В ближайшее время студия полностью переключиться на разработку сиквела Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Twiceasniceasguys
Кроме того, разработчики дарят всем владельцам Phantom Liberty оригинальный саундтрек с лоу-фай плейлистом TAPES OF NIGHT CITY

Это и так в инете послушать можно. Они там совсем цеевропнулись что ли?😥

-1
JustA_NiceGuy

В качестве разница.

2
Twiceasniceasguys JustA_NiceGuy

Ага, и вода в церкви святая. Окей, ладно, эту тему не буду трогать(

-2
JustA_NiceGuy Twiceasniceasguys

Ну глупо же объяснять разницу между mp3 и flac в наши дни... А там ещё и в 24 бит (hi-res) даже есть.

1
Twiceasniceasguys JustA_NiceGuy

Ладно, уговорил, скинь мне платную версию)

0
JustA_NiceGuy Twiceasniceasguys

Тык
Мне не жалко.

0
tvorog8088

Шмотьё которое не будешь видеть)

-2