CDPR раздает "ведьмачьи" подарки в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt RED добавила новые внутриигровые награды для владельцев дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Получить пять подарков можно в сервисе GOG. Для одного из них (куртка) достаточно иметь только DLC, два других (куртка и меч) доступны владельцам «Ведьмака 3: Дикая охота», а еще два (футболка и скин на оружие) можно получить, если у вас есть аккаунт в «Гвинте».
Кроме того, разработчики дарят всем владельцам Phantom Liberty оригинальный саундтрек с лоу-фай плейлистом TAPES OF NIGHT CITY. Все награды доступны в том числе для российских игроков.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышло 26 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В CDPR заявили, что патч 2.0 и DLC стали последними масштабными обновлениями игры. В ближайшее время студия полностью переключиться на разработку сиквела Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion.
Это и так в инете послушать можно. Они там совсем цеевропнулись что ли?😥
В качестве разница.
Ага, и вода в церкви святая. Окей, ладно, эту тему не буду трогать(
Ну глупо же объяснять разницу между mp3 и flac в наши дни... А там ещё и в 24 бит (hi-res) даже есть.
Ладно, уговорил, скинь мне платную версию)
Тык
Мне не жалко.
Шмотьё которое не будешь видеть)