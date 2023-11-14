Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 поблагодарил фанатов за то, что они сохранили веру в игру после ужасного запуска

История искупления Cyberpunk 2077 на данный момент кажется практически завершенной. Хотя состояние, в котором игра была выпущена изначально, останется в нашем коллективном геймерском сознании, нельзя не отметить, что Phantom Liberty имела большой успех, а разработчик CD Projekt наконец-то выполнил часть своих обещаний, пусть и с опозданием на несколько лет.
В беседе с TheNeonArcaded дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско поблагодарил сообщество за то, что оно не осталось в стороне и дало студии еще один шанс изменить общественное мнение, и сказал:
Посмотрите, как сейчас принимают Cyberpunk, как он изменился. Посмотрите на рецензии, посмотрите на видео, на дискуссию вокруг игры. То, что вы, ребята, возвращаетесь к игре, играете в нее снова и получаете удовольствие. Я испытываю невероятную благодарность. После выхода Cyberpunk было тяжело, душераздирающе, но мы продолжали работать.
Саско приводит в пример серии Halo и No Man's Sky как другие истории искупления, когда разработчики могут поступить правильно по отношению к игрокам и воплотить в жизнь свой первоначальный замысел, если у них достаточно времени и усилий.
Но вера подохла после многочисленных патчей
Пусть лучше поблагодарит предзаказавших, ведь именно благодаря легионам этих душ технически ужасный запуск оказался крайне прибыльным, что в свою очередь позволило провести доработку и игры, и реанимировать репутацию.
Я на старте не брал, потому что именно сырой проект ожидался, но после череды патчей получил массу положительных впечатлений от игры. Про ДЛС и v.2 говорить не приходится, более чем достойно. Даже на моей рабочей 970 карте 2015 года на средних настройках приличная картинка. Отличный масштабный проект.
Огромный город, там одни здания, дороги и развяки будешь с архитекторами и дизайнерами год создавать. А ведь все это попытались оживить. Где-то удачно, где-то нет, езда конечно не ах, но сюжет, нарратив, сеттинг -- на высоком уровне. Могут больше не извиняться, главное сделать выводы на будущее.
кто в курсе если я сразу после вудистов начну проходить либерти , ни какие квесты с основной компании не пропадут?
Всё квесты будут в наличии. Разницы нет.
Это не просто вера, это уже культ.
Никакой веры не было, вера не имеет смысла.
Как игра действительно вышла, так и стоит играть. Так бы и осталась в раннем доступе после "релиза"? Ну да хрен бы с ней.
надеюсь на 2ю часть
Но той фанатичной веры, которая была после первого трейлера, уже нет. Я помню, как тут местные "Голумы смотрели на прэлэсть" и шипели.
Сейчас как всегда получу кучу минусов. Если хотите видеть положительные отзывы от этой игры здесь - спускайтесь в самый низ комментариев.
На старте игра была просто нормальной, не без визуальных багов конечно. Но игралась бодро и интересно. С оптимизацией проблем не было.
Засрали её консольщики у которых никогда не было нормального железа(по сей день нет и не будет) а так же пк пользователи с картошкой вместо компьютера.
И при этом длс показало реальные системные требования, которые нужны игре были еще при запуске игры. Но что бы собрать побольше классов и не обидеть бомжей, они обрезали все что можно и нельзя.
а ты вообще про что говоришь? обрезали что именно? можно конкретнее?
Лол, выходит разрабы всем с три кориба на***дели, а виноваты люди. Консольщикам говорили, что игра там отлично оптимизирована и все у них хорошо будет. А учитывая сколько в ней багов, которые и с выходом длц не пофиксили, игру надо было 2024 выпускать.
Длц у консольщиков вырезали, люди на пс4 игру взяли, а в длц не поиграть, нужно другую консоль покупать.
Игра реально хороша!!!! Баги есть, но уже мелочь. Надеюсь, что в продолжении увидим и летающий транспорт, и метрополитен полноценный, и подземный город , что очень сильно напрашивается в мире Киберпанка!)