Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 поблагодарил фанатов за то, что они сохранили веру в игру после ужасного запуска

История искупления Cyberpunk 2077 на данный момент кажется практически завершенной. Хотя состояние, в котором игра была выпущена изначально, останется в нашем коллективном геймерском сознании, нельзя не отметить, что Phantom Liberty имела большой успех, а разработчик CD Projekt наконец-то выполнил часть своих обещаний, пусть и с опозданием на несколько лет.

В беседе с TheNeonArcaded дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско поблагодарил сообщество за то, что оно не осталось в стороне и дало студии еще один шанс изменить общественное мнение, и сказал:

Посмотрите, как сейчас принимают Cyberpunk, как он изменился. Посмотрите на рецензии, посмотрите на видео, на дискуссию вокруг игры. То, что вы, ребята, возвращаетесь к игре, играете в нее снова и получаете удовольствие. Я испытываю невероятную благодарность. После выхода Cyberpunk было тяжело, душераздирающе, но мы продолжали работать.

Саско приводит в пример серии Halo и No Man's Sky как другие истории искупления, когда разработчики могут поступить правильно по отношению к игрокам и воплотить в жизнь свой первоначальный замысел, если у них достаточно времени и усилий.