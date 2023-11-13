По словам разработчика, именно благодаря упорству CDPR удалось добиться возрождения Cyberpunk 2077

Один из ключевых разработчиков Cyberpunk 2077 выразил благодарность сообществу после успеха обновления 2.0 и Phantom Liberty, добавив, что команда CD Projekt Red доказала, что можно изменить восприятие и вернуть доверие после неудачного запуска.

В новом интервью TheNeonArcade главный режиссер квестов Cyberpunk 2077 из CD Projekt Red Павел Саско рассказал том, как Cyberpunk вернулся с края пропасти после 2020 года, и благодарит сообщество игроков за поддержку команды CDPR и за то, что они вернулись, а также за то, что они смогли дать Phantom Liberty честную оценку.

Посмотрите на то, как сейчас принимают Cyberpunk, как он изменился. Посмотрите на рецензии, посмотрите на видео, на дискуссию вокруг игры. То, что вы, ребята, возвращаетесь к игре, играете в нее снова и получаете удовольствие. Я испытываю невероятную благодарность. После выхода Cyberpunk 2077 было тяжело, душераздирающе, но мы продолжали работать.

Далее Саско рассказывает о том, что ""рассудительность" фанатов и их честные критические отзывы были невероятно ценными".

Это очень помогло нам. Мы достигли той точки, когда можем гордиться этим. Я так рад, что мы продолжали двигаться вперед, подпитываясь страстью части сообщества в начале, а затем постепенно набирая все больше и больше патчей.

После выхода на новых платформах, кроссовера с аниме Cyberpunk Edgerunners от Netflix и всего остального, предшествовавшего выходу обновления 2.0 и Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 претерпела множество изменений.

Это не осталось незамеченным и для Саско, который признает, что CD Projekt Red проделала огромную работу за эти три года, подчеркивая, тем самым, насколько можно изменить восприятие игры, если прислушаться к мнению сообщества и взяться за работу.

Это не только наше достижение, но и других разработчиков. Это знак "да, вы можете это сделать", как это было с играми Halo и No Man's Sky. Они показали, что это возможно. В каком-то смысле, при неудаче единственное, что имеет значение, - это то, как тебя будут вспоминать после. Сможете ли вы просто встать и продолжить? Мы продолжали, и у нас получилось, и я, честно говоря, очень горжусь этой командой и сообществом.

О том, как удалось возродить Cyberpunk, ни для кого не секрет: после невероятно неудачного запуска, сопровождавшегося техническими проблемами на всех платформах в 2020 году, команде потребовались годы планирования и обновлений, чтобы вернуть множество игроков.Так сказать, искупительная арка длиной в целых три года.