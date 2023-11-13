По словам разработчика, именно благодаря упорству CDPR удалось добиться возрождения Cyberpunk 2077

Один из ключевых разработчиков Cyberpunk 2077 выразил благодарность сообществу после успеха обновления 2.0 и Phantom Liberty, добавив, что команда CD Projekt Red доказала, что можно изменить восприятие и вернуть доверие после неудачного запуска.
В новом интервью TheNeonArcade главный режиссер квестов Cyberpunk 2077 из CD Projekt Red Павел Саско рассказал том, как Cyberpunk вернулся с края пропасти после 2020 года, и благодарит сообщество игроков за поддержку команды CDPR и за то, что они вернулись, а также за то, что они смогли дать Phantom Liberty честную оценку.
Посмотрите на то, как сейчас принимают Cyberpunk, как он изменился. Посмотрите на рецензии, посмотрите на видео, на дискуссию вокруг игры. То, что вы, ребята, возвращаетесь к игре, играете в нее снова и получаете удовольствие. Я испытываю невероятную благодарность. После выхода Cyberpunk 2077 было тяжело, душераздирающе, но мы продолжали работать.
Далее Саско рассказывает о том, что ""рассудительность" фанатов и их честные критические отзывы были невероятно ценными".
Это очень помогло нам. Мы достигли той точки, когда можем гордиться этим. Я так рад, что мы продолжали двигаться вперед, подпитываясь страстью части сообщества в начале, а затем постепенно набирая все больше и больше патчей.
После выхода на новых платформах, кроссовера с аниме Cyberpunk Edgerunners от Netflix и всего остального, предшествовавшего выходу обновления 2.0 и Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 претерпела множество изменений.
Это не осталось незамеченным и для Саско, который признает, что CD Projekt Red проделала огромную работу за эти три года, подчеркивая, тем самым, насколько можно изменить восприятие игры, если прислушаться к мнению сообщества и взяться за работу.
Это не только наше достижение, но и других разработчиков. Это знак "да, вы можете это сделать", как это было с играми Halo и No Man's Sky. Они показали, что это возможно. В каком-то смысле, при неудаче единственное, что имеет значение, - это то, как тебя будут вспоминать после. Сможете ли вы просто встать и продолжить? Мы продолжали, и у нас получилось, и я, честно говоря, очень горжусь этой командой и сообществом.
О том, как удалось возродить Cyberpunk, ни для кого не секрет: после невероятно неудачного запуска, сопровождавшегося техническими проблемами на всех платформах в 2020 году, команде потребовались годы планирования и обновлений, чтобы вернуть множество игроков.Так сказать, искупительная арка длиной в целых три года.
Да и на релизе норм все было на пк, но сейчас прям пушка. Вышла бы такая как сейчас на релизе
Проходил месяц назад, багов стало больше, чем на релизе когда проходил, 3 года выкинули насмарку, уже бы заканчивали новую игру за это время...
Проходил на релизе и вот как длс вышло, багов как было мало так и осталось мало!
Конечно если ты не играешь а ищешь баги то они всегда будут. Даже в самых качественных играх!
да уж) до сих пор в игре куча багов) смех
Хомячье схавало
В такой огромной игре баги можно вечно править, во многих успешных играх баги встречаются и я что-то не вижу столько хейта как к киберпанку. Игра прекрасная, разработчики реально стараются игру починить. Что вам ещё нужно, ироды?
оптимизация?
Что оптимизация?
Братан во всех игр баги есть) их всех не уберешь так как они случаются рандомно. Чтобы ты понимал в файтинги за 70 баксов в Мортал Комбат 1 больше багов чем в киберпанке)
Вот это да! Оказывается, надо создавать контент и перестать врать. Кто бы мог подумать?..
Я прошел Киберпанк 2077.
Мне понравилось атмосфера гонять на мотоцикле диалоги и главный сюжет.Сюжет хорош и всё в нём сделано очень достойно проходил его на одном дыхании и концовка отличная.Всё остальное абсолютно не вызывает никаких вау эмоций просто скукота.Ещё я где то 1.5ч играл в DLC Призрачная свобода.Вообще не зацепило - снёс.Игра на один раз пройти главсюжет - и удалить.Моя оценка 8+/10 игра хорошая хоть и на один раз.Надеюсь сиквел будет масштабней интересней и с видом от 1-го и 3-го лица
Да, сделали много лучше чем было. Но есть ещё много чего надо бы сделать....К сожалению объявили, что объёмных патчей уже не будет.
Упорства сразу сделать готовую игру не хватило, да?
"если прислушаться к мнению сообщества и взяться за работу" - странные слова, учитывая тот факт что русский язык теперь у разрабов в чёрном списке. Это явный показатель того как разрабы клали болт на мнение и потребности части игроков
Вначале штаны испачкать, потом воспользоваться туалетной бумагой и можно уже завить, что ты великий деятель. На кого это рассчитано?
НУ игры то у них и правда хорошие, хоть их не так и много. А проблемы во всех играх есть, главное что доделали и даже обновили графон
Ведьамка 3 "доделали" буквально в прошлом году. Ну такое себе. И я не за обновление графики говорю, аз а исправление багов, в том числе багов в работе кучи навыков.
Ведьмак 3 давно доделали, некст ген версия это в каком-то смысле другая игра. Оригинал давно допилин!
Ну да, сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Логика, видимо, такая
Киберпанк возродился благодаря старфилду ,на фоне беседкиного дерьма ,это просто конфетка
Да он на фоне почти всех игр с начала 20 года конфетка в плане сюжета и геймплея
Павел Саско рассказал том, как Cyberpunk вернулся с края пропасти после 2020 года - не слишком ли громкое заявление? СР2077 как был спорным, так и остался. Баги - никуда не делись. Лор игрового мира - как был сшит кое-как, так и осталось всё. Сюжет как был примитивным, так и остался.. Город как был декорацией, так и ничего и не поменялось. Погони, которые изредка происходят, живости особо не добавляют С края пропасти не вернулся, но хотя бы убрал занесенную вперед ногу.
Не знаю... ИМХО, разработчики взяли ношу не по себе. Вселенная Киберпанка слишком объёмной оказалась для них. Видно же, что тупо не вывозят.