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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 948 оценок

Энтузиаст улучшил графику в Cyberpunk 2077 с помощью модов и запустил игру на ПК с самой мощной видеокартой

KAMA33
Новости

Фанаты Cyberpunk 2077 продолжают свои исследования, стремясь достичь фотореалистичной графики. В числе таких энтузиастов выделяется The Macho Pixel, который интегрировал в игру несколько масштабных модов.

Энтузиаст установил более 60 модификаций. В результате игра стала гораздо более реалистичной, но при этом некоторый изначальный шарм Найт-Сити потерялся.

Игра была запущена на ПК с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D и видеокартой RTX 4090 ASUS TUF OC.

Напомним, что команда уже занята разработкой полноценного продолжения, которое, судя по намекам, будет разворачиваться в Чикаго.

-14
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Danny Lamb

Любят авторы, таких видео, пасмурную погоду

2
PlacidFrazer

Больше отражений становится в лужах) Наверное одна из причин выбора такой погоды. Я вообще обожаю осень и дождь. Вот например в РДР 2, Дейз ган, прекрасные погодные условия и дождь. Я когда играл в дейз ган был в восторге когда снег шел, потом таял. Как жаль что второй части мы не увидим.

1
HitHandzo

Мне вот интересно, никого не смущает ети пинки (якобы переключение передачи) при езде на мотоцикле, или той же машине, - она вообще наче захлебывается. Может есть какая-то возможность отключить эту хрень, или мод исправляющий это?

2
Talendor3

просто оставлю это здесь

2
MythicalTiernan

Ну следующая часть выйдет где то к выходу 7000 серии, поэтому такой визуал вполне реален в 4к 120 фпс

1
Игромэнс

А скачать такое можно или ток на видосах мод бывает =)

1
mal4ikgamer1999

Чересчур ярко вышло. По картинке некоторыми ракурсами и правда похожа на Реал вообщем симпатично вышло

1
Qoold

На 1050ти пойдет?

0
VIGITAL ART

Пойдет,2-3 фпс в 720 p

0
VIGITAL ART

Круто выглядит,хотя бы не вырвиглазно как некоторые любят

0