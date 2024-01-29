Энтузиаст улучшил графику в Cyberpunk 2077 с помощью модов и запустил игру на ПК с самой мощной видеокартой

Фанаты Cyberpunk 2077 продолжают свои исследования, стремясь достичь фотореалистичной графики. В числе таких энтузиастов выделяется The Macho Pixel, который интегрировал в игру несколько масштабных модов.
Энтузиаст установил более 60 модификаций. В результате игра стала гораздо более реалистичной, но при этом некоторый изначальный шарм Найт-Сити потерялся.
Игра была запущена на ПК с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D и видеокартой RTX 4090 ASUS TUF OC.
Напомним, что команда уже занята разработкой полноценного продолжения, которое, судя по намекам, будет разворачиваться в Чикаго.
Любят авторы, таких видео, пасмурную погоду
Больше отражений становится в лужах) Наверное одна из причин выбора такой погоды. Я вообще обожаю осень и дождь. Вот например в РДР 2, Дейз ган, прекрасные погодные условия и дождь. Я когда играл в дейз ган был в восторге когда снег шел, потом таял. Как жаль что второй части мы не увидим.
Мне вот интересно, никого не смущает ети пинки (якобы переключение передачи) при езде на мотоцикле, или той же машине, - она вообще наче захлебывается. Может есть какая-то возможность отключить эту хрень, или мод исправляющий это?
просто оставлю это здесь
Ну следующая часть выйдет где то к выходу 7000 серии, поэтому такой визуал вполне реален в 4к 120 фпс
А скачать такое можно или ток на видосах мод бывает =)
Чересчур ярко вышло. По картинке некоторыми ракурсами и правда похожа на Реал вообщем симпатично вышло
На 1050ти пойдет?
Пойдет,2-3 фпс в 720 p
Круто выглядит,хотя бы не вырвиглазно как некоторые любят