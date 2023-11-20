Новая версия NVIDIA DLSS Ray Reconstruction 3.5.10.0 устраняет проблемы с ореолом в Cyberpunk 2077

В последнем обновлении Alan Wake II представлена новая версия NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction, которая, похоже, вносит значительные улучшения в единственную игру, поддерживающую ее, Cyberpunk 2077.

Версия 3.5.10.0, которую можно найти в файлах Alan Wake II после обновления игры до последней версии или здесь, значительно улучшает Cyberpunk 2077, поскольку уменьшает проблемы с ореолом и мерцанием, хотя некоторые из них все еще сохраняются.

Как упоминалось выше, только Alan Wake II и Cyberpunk 2077 в настоящее время поддерживают NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, причем последняя только с включенным режимом Path Tracing Overdrive, но в будущем эту технологию будут поддерживать и другие игры. Ходят слухи, что Nintendo Switch 2 также поддерживает эту технологию, что делает ее консолью с лучшими возможностями трассировки лучей, что не так уж и удивительно, учитывая, насколько AMD отстает от NVIDIA в этом отношении.

В отличие от другой важной функции DLSS 3, генерации кадров, реконструкцию лучей также можно использовать с графическими процессорами серий RTX 2000 и 3000.