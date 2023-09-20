Первые оценки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 90 баллов из 100 на OpenCritic

20 сентября 2023 года, за шесть дней до релиза дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, ведущие западные издания опубликовали обзоры игры. Средняя оценка на Metacritic составила 87 балла из 100 на основе 16 рецензий.
На OpenCritic средний рейтинг Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 90 балла из 100 на основе 44 обзоров. 100% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
Некоторые оценки
- IGN — 9 / 10
- PC Gamer — 87 / 100
- GamesRadar — 4.5 / 5
- Game Informer — 8.5 / 10
- Metro GameCentral 8 / 10
- GamingTrend — 95 / 100
- TrueAchievements — 9 / 10
Срочные новости: Все кто оценивал киберпанк на старте на 9/10, теперь оценивают дополнение к нему на 9/10.
Дак а она сможет усилить мощь моего компа, если я ей натру своё железо?Чтобы Кибер полетел на максималках?
Так вы все равно купите, прошлый год все показал и доказал.
Ага сралфилду тоже рисовали красивые цыфры, а по факту дрова ещё те! Пока сам не пойграю не поверю!
Йграй лучше в другую йгру, может выйграешь
Второго шанса обосраться у них больше нет, надеемся, что это та самая игра которую они задумывали, хоть и с вырезанным контентом
с оптимизацией обосрались во 2ой раз, проверяй)
Забавно, что первый обзорщик половину видео говорит о недостатках, а потом такой, но мне все равно понравилось, 87 баллов🤣Второго даже смотреть не захотелось, доверия к журнашлюпкам ноль из 10.
А можно уточнить, эта оценка от продажных издательств или добропорядочных геймеров?
за деньги да, за деньги да... классика
Длс еще не вышло, так то первый вариант
Вряд ли совсем уж обделаются, всё-таки имели возможность учесть ошибки первой версии. Полагаю, что с контентом всё будет плюс-минус нормально. Больше волнует производительность.
Чёт ошибки даже 3го ведьмака они не учли.
Не вполне корректное сравнение. Хотя, конечно, в Ведьмаке по крайней мере сюжет был доделан до конца, в Киберпанке они некоторые концовки обрезанными оставили.
И не сомневался)
ХОСПАДЕ 12/10
длс вышло как продолжение сюжета?
неа судя что я слышлал она как новая область и после прохождения откроется новая концовка
Гадать, правду ли они написали или нет уже нет никакого смысла.Тут осталось то.... сами посмотрим.
Для фанатов хорошая цифра, теперь они купят все. Главное верьте))
Верим))
Несмотря на то, как поступали Рэды*, хочется верить, что наконец-то игра выйдет в том виде в каком должна была выйти изначально. В законченном. И к ДЛС не нужны будут тонны патчей.
Уже не терпится поиграть, жду релиза на торрентах.
*Организация, признанная Обоссанными Петухами на территории Российской Федерации
Ну ничего неожиданного. Уровень качества длс такой же или даже ниже, чем игра на релизе.