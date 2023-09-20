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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 783 оценки

Первые оценки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 90 баллов из 100 на OpenCritic

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butcher69
Новости

20 сентября 2023 года, за шесть дней до релиза дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, ведущие западные издания опубликовали обзоры игры. Средняя оценка на Metacritic составила 87 балла из 100 на основе 16 рецензий.

На OpenCritic средний рейтинг Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 90 балла из 100 на основе 44 обзоров. 100% журналистов порекомендовали игру к прохождению.

Некоторые оценки

  • IGN — 9 / 10
  • PC Gamer — 87 / 100
  • GamesRadar — 4.5 / 5
  • Game Informer — 8.5 / 10
  • Metro GameCentral 8 / 10
  • GamingTrend — 95 / 100
  • TrueAchievements — 9 / 10
32
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Liaschim

Срочные новости: Все кто оценивал киберпанк на старте на 9/10, теперь оценивают дополнение к нему на 9/10.

15
Комментарий удален
Lvinomord Nazar komod

Дак а она сможет усилить мощь моего компа, если я ей натру своё железо?Чтобы Кибер полетел на максималках?

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Так вы все равно купите, прошлый год все показал и доказал.

-1
SERGEY-SP

Ага сралфилду тоже рисовали красивые цыфры, а по факту дрова ещё те! Пока сам не пойграю не поверю!

9
Главный инженегр

Йграй лучше в другую йгру, может выйграешь

1
Дядя Бoгдан

Второго шанса обосраться у них больше нет, надеемся, что это та самая игра которую они задумывали, хоть и с вырезанным контентом

5
Kot9lra street

с оптимизацией обосрались во 2ой раз, проверяй)

4
Twiceasniceasguys

Забавно, что первый обзорщик половину видео говорит о недостатках, а потом такой, но мне все равно понравилось, 87 баллов🤣Второго даже смотреть не захотелось, доверия к журнашлюпкам ноль из 10.

5
Deowar

А можно уточнить, эта оценка от продажных издательств или добропорядочных геймеров?

4
Kot9lra street

за деньги да, за деньги да... классика

0
-zotik-

Длс еще не вышло, так то первый вариант

0
Megakenny

Вряд ли совсем уж обделаются, всё-таки имели возможность учесть ошибки первой версии. Полагаю, что с контентом всё будет плюс-минус нормально. Больше волнует производительность.

2
wianewa

Чёт ошибки даже 3го ведьмака они не учли.

0
Megakenny wianewa

Не вполне корректное сравнение. Хотя, конечно, в Ведьмаке по крайней мере сюжет был доделан до конца, в Киберпанке они некоторые концовки обрезанными оставили.

1
TIMetal

И не сомневался)

2
Dislaik

ХОСПАДЕ 12/10

2
SERgik 777

длс вышло как продолжение сюжета?

1
Лобо

неа судя что я слышлал она как новая область и после прохождения откроется новая концовка

2
Lvinomord

Гадать, правду ли они написали или нет уже нет никакого смысла.Тут осталось то.... сами посмотрим.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Для фанатов хорошая цифра, теперь они купят все. Главное верьте))

-1
-zotik-

Верим))

-2
Кей Овальд

Несмотря на то, как поступали Рэды*, хочется верить, что наконец-то игра выйдет в том виде в каком должна была выйти изначально. В законченном. И к ДЛС не нужны будут тонны патчей.
Уже не терпится поиграть, жду релиза на торрентах.

*Организация, признанная Обоссанными Петухами на территории Российской Федерации

-6
wianewa

Ну ничего неожиданного. Уровень качества длс такой же или даже ниже, чем игра на релизе.

-9