Разработчики из CD Projekt сообщили о "релизе" версии Cyberpunk 2077 на дискетах

В честь праздника «День смеха» команда разработчиков CD Projekt приготовила забавный анонс для фанатов Cyberpunk 2077. Они заявили, что вскоре выйдет новое издание игры на дискетах, чтобы вернуть нам ностальгические ощущения от установки игры, которая раньше была настоящим ритуалом.

Авторы предложили фанатам Cyberpunk 2077 получить целый грузовик с дискетами, чтобы насладиться игрой в «новом формате»:

"Очаруйтесь духом прошлого и установите игру с помощью 97 619 дискет. Не забудьте пригласить друзей и составить график работы за ПК - по нашим оценкам, этот процесс займет около 2 месяцев, если будете менять дискеты своевременно."

"Звучит восхитительно, не так ли? И это только начало! Чтобы приобрести издание на дискетах, перейдите по ссылке и добавьте его в список желаемого. Таким образом, вы можете морально готовиться к появлению грузовика с доставкой!"

Однако, когда пользователи переходят по ссылке для покупки, их перекидывает на страницу, где им напоминают о текущей дате (1 апреля) и предлагают «самураям» уже «проснуться».