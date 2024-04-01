Разработчики из CD Projekt сообщили о "релизе" версии Cyberpunk 2077 на дискетах

В честь праздника «День смеха» команда разработчиков CD Projekt приготовила забавный анонс для фанатов Cyberpunk 2077. Они заявили, что вскоре выйдет новое издание игры на дискетах, чтобы вернуть нам ностальгические ощущения от установки игры, которая раньше была настоящим ритуалом.
Авторы предложили фанатам Cyberpunk 2077 получить целый грузовик с дискетами, чтобы насладиться игрой в «новом формате»:
"Очаруйтесь духом прошлого и установите игру с помощью 97 619 дискет. Не забудьте пригласить друзей и составить график работы за ПК - по нашим оценкам, этот процесс займет около 2 месяцев, если будете менять дискеты своевременно."
"Звучит восхитительно, не так ли? И это только начало! Чтобы приобрести издание на дискетах, перейдите по ссылке и добавьте его в список желаемого. Таким образом, вы можете морально готовиться к появлению грузовика с доставкой!"
Однако, когда пользователи переходят по ссылке для покупки, их перекидывает на страницу, где им напоминают о текущей дате (1 апреля) и предлагают «самураям» уже «проснуться».
В издание входит внешний флоппи-дисковод?
Да многие просто не знают что это такое!
Тут отдельный грузовик с флопповодами нужен, потому как они сточатся об столько дискет :)
А для олдфагов будет издание на перфокартах? Друг спрашивает.
На глиняных табличках))
Такая себе шутка. Вот если бы релизную версию игры залили как апдейт новый во то да шутка года была бы.
Жду когда на MSdos,чтоб калькулятор потянул.
Установил дисковод. Жду!
Игра теперь потянет на каком-нибудь Windows 95 и соответствующем железе тех лет?
Просто ради интереса (настоящую дату
опускаем))
Сколько там КП весит, 80 гиг?
Если 1 Гб = 1024 Мб, тогда на 1 Гб надо 1024/1,44 = 711 дискет, то бишь на 80 Гб потребуется 711*80 ~ 56 900 дискет
Есть дискеты и на 2.88Мб. Комания Зип вообще делала дискеты вплоть до 750Мб.
Но реды какой-то странное количество дискет написали, оно не подходит и под текущий размер игры в 91Гб, не под релизный. Хотя на релизе игра требовала где-то 65Гб, но даже по 720Кб это выходит меньше дискет, чем 96к или больше 130к, если отталкиваться от текущего размера игры. Да и на картинке дискеты не по 720Кб, а уже минимум на 1.44Мб.)
Короче они и здесь профакапились.
Посчитай а сколько будет если на CD дисках..))
подниму цену на флопики)))
Это такой приходишь к другу и спрашиваешь чего делаешь , а он да вот игру устанавливаю уже месяц..))
О, ну наконец-то релиз.
А в чем юмор? Я бы еще понял, если бы игра была в жанре ретро-футуризм, типа фоллаут или старая серия игр, которая с 80-х или 90х выходила, типа дум или дьябло. А так обычная клоунада.
Так в ней антураж и есть ретро-футуризм, основанный на настолке из 80-х
Хотя бы шутки шутите смешные, а не тупые .