на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 069 оценок

Разработчики из CD Projekt сообщили о "релизе" версии Cyberpunk 2077 на дискетах

Simple Jack
Новости

В честь праздника «День смеха» команда разработчиков CD Projekt приготовила забавный анонс для фанатов Cyberpunk 2077. Они заявили, что вскоре выйдет новое издание игры на дискетах, чтобы вернуть нам ностальгические ощущения от установки игры, которая раньше была настоящим ритуалом.

Авторы предложили фанатам Cyberpunk 2077 получить целый грузовик с дискетами, чтобы насладиться игрой в «новом формате»:

"Очаруйтесь духом прошлого и установите игру с помощью 97 619 дискет. Не забудьте пригласить друзей и составить график работы за ПК - по нашим оценкам, этот процесс займет около 2 месяцев, если будете менять дискеты своевременно."

"Звучит восхитительно, не так ли? И это только начало! Чтобы приобрести издание на дискетах, перейдите по ссылке и добавьте его в список желаемого. Таким образом, вы можете морально готовиться к появлению грузовика с доставкой!"

Однако, когда пользователи переходят по ссылке для покупки, их перекидывает на страницу, где им напоминают о текущей дате (1 апреля) и предлагают «самураям» уже «проснуться».

Источник  
30
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Tiger Goose

В издание входит внешний флоппи-дисковод?

8
Север65

Да многие просто не знают что это такое!

5
Oscilograf
97 619 дискет

Тут отдельный грузовик с флопповодами нужен, потому как они сточатся об столько дискет :)

0
Oscilograf

А для олдфагов будет издание на перфокартах? Друг спрашивает.

3
kolinmah

На глиняных табличках))

0
hpi

Такая себе шутка. Вот если бы релизную версию игры залили как апдейт новый во то да шутка года была бы.

1
O-o-O

Жду когда на MSdos,чтоб калькулятор потянул.

0
Cyberpadla 3077

Установил дисковод. Жду!

0
Artery Kaulitz

Игра теперь потянет на каком-нибудь Windows 95 и соответствующем железе тех лет?

0
Az_Az

Просто ради интереса (настоящую дату
опускаем))

Сколько там КП весит, 80 гиг?

Если 1 Гб = 1024 Мб, тогда на 1 Гб надо 1024/1,44 = 711 дискет, то бишь на 80 Гб потребуется 711*80 ~ 56 900 дискет

0
wianewa

Есть дискеты и на 2.88Мб. Комания Зип вообще делала дискеты вплоть до 750Мб.

Но реды какой-то странное количество дискет написали, оно не подходит и под текущий размер игры в 91Гб, не под релизный. Хотя на релизе игра требовала где-то 65Гб, но даже по 720Кб это выходит меньше дискет, чем 96к или больше 130к, если отталкиваться от текущего размера игры. Да и на картинке дискеты не по 720Кб, а уже минимум на 1.44Мб.)

Короче они и здесь профакапились.

1
PastoralUpton

Посчитай а сколько будет если на CD дисках..))

0
Al Matarik

подниму цену на флопики)))

0
PastoralUpton

Это такой приходишь к другу и спрашиваешь чего делаешь , а он да вот игру устанавливаю уже месяц..))

0
Кей Овальд

О, ну наконец-то релиз.

-1
Гемор

А в чем юмор? Я бы еще понял, если бы игра была в жанре ретро-футуризм, типа фоллаут или старая серия игр, которая с 80-х или 90х выходила, типа дум или дьябло. А так обычная клоунада.

-2
Usurper

Так в ней антураж и есть ретро-футуризм, основанный на настолке из 80-х

2
askazanov

Хотя бы шутки шутите смешные, а не тупые .

-2