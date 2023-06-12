Konami представила новый сюжетный трейлер фантастического скролл-шутера Cygni: All Guns Blazing ©

Konami решила напомнить нам о Cygni: All Guns Blazing, научно-фантастическом скролл-шутере, который поступит в продажу совсем скоро, где-то в 2023 году.

В ближайшие недели появится возможность принимать предварительные заказы на Cygni: All Guns Blazing. Игра будет доступна для покупки в розницу на PS5 и XSX/XSS. Для ПК игра будет доступна только в цифровом варианте.

Последний трейлер игры Cygni: All Guns Blazing позволяет нам ближе познакомиться с сюжетной составляющей игры.