Dakar Desert Rally можно бесплатно забрать в Epic Games Store в течение недели

Как и каждый четверг, сегодня магазин Epic Games Store предоставил бесплатную игру для ПК этой недели, доступную с сегодняшнего дня, 15 февраля 2024 года, и, как было объявлено ранее, это Dakar Desert Rally.

По традиции, игру можно бесплатно добавить в свою библиотеку Epic Games Store в течение недели, до 19:00 МСК 22 февраля. Вы можете найти ее по этому адресу на официальной странице магазина.

Dakar Desert Rally — это игра о вождении по бездорожью, основанная на ралли Дакар, историческом соревновании, которое ежегодно проводится в различных странах Африки и Южной Америки. Особенности гонки требуют использования транспортных средств, подходящих для бездорожья, поэтому в игре мы можем управлять множеством различных транспортных средств, таких как внедорожники, мотоциклы, грузовики, квадроциклы и различные SSV, точно отражающие стиль. настоящей расы.

Ралли Дакар в пустыне позволяет вам соревноваться в различных игровых режимах, включая карьеру в ралли-рейде и различные варианты многопользовательской онлайн-игры, с различными событиями, которые можно настроить в соответствии с различными функциями.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать 3 игры из набора Fallout: Classic Collection.