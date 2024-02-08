Dakar Desert Rally станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store на следующей неделе

Магазин Epic Games Store будет бесплатно распространять гоночный симулятор Dakar Desert Rally. Вы сможете добавить игру в свою библиотеку с 15 по 22 февраля. Об этом сообщил известный и надёжный инсайдер billbil-kun.
Среди особенностей игры разработчики включили лицензированные автомобили, команды и водителей, четыре сезона, систему дня и ночи, различные погодные условия (песчаные бури, дождь, снег и грязь), мультиплеер и поддержку рулей. Доступные транспортные средства включают мотоциклы, автомобили, грузовики и другие.
Ну уже хоть что та стоящие раздадут.
Та вы шо! Вот это подгон!