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Dakar Desert Rally 04.10.2022
Симулятор, Гонки, Спорт, От третьего лица
5.8 87 оценок

Dakar Desert Rally станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store на следующей неделе

monk70
Новости

Магазин Epic Games Store будет бесплатно распространять гоночный симулятор Dakar Desert Rally. Вы сможете добавить игру в свою библиотеку с 15 по 22 февраля. Об этом сообщил известный и надёжный инсайдер billbil-kun.

Среди особенностей игры разработчики включили лицензированные автомобили, команды и водителей, четыре сезона, систему дня и ночи, различные погодные условия (песчаные бури, дождь, снег и грязь), мультиплеер и поддержку рулей. Доступные транспортные средства включают мотоциклы, автомобили, грузовики и другие.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
kotasha

Ну уже хоть что та стоящие раздадут.

3
ЕвМи

Та вы шо! Вот это подгон!

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