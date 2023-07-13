Авторы скандальной Dark and Darker представили новый класс

Студия Ironmace представила новый класс Dark and Darker — чернокнижник. Персонаж способен колдовать заклинания и уничтожать противников в ближнем бою с помощью меча.

26 марта Valve удалила Dark and Darker из Steam. Это случилось после обвинений от Nexon в нарушении авторских прав. До основания студии часть ее сотрудников работала в Nexon над проектом под названием P3, отмененным в 2021 году. Японско-корейское издательство обвиняет разработчиков Dark and Darker в краже кода P3.

С 14 апреля разработчики предложили игрокам скачивать игру с торрента. Сейчас Ironmace готовится к суду с Nexon в США. В Южной Корее за два года издательство не смогло доказать правоохранительным органам, что код игры был украден.