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об игре
Dark and Darker 08.08.2023
6.5 57 оценок

Гендиректор Dark and Darker о внутриигровом магазине: "это наша попытка реалистично подойти к бизнесу"

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Procy_on
Новости

После неожиданного запуска Dark and Darker в раннем доступе в понедельник, 7 августа, компания Ironmace подтвердила, что ролевая игра будет включать внутриигровой магазин и что это "реалистичное" условие запуска игры с живым сервисом. Генеральный директор Терренс Парк пишет:

Мы хотим поговорить о добавлении внутриигрового магазина. Когда мы создавали эту компанию, мы предполагали, что можно построить прибыльный бизнес, оставаясь верным своим поклонникам. Внутриигровой магазин - это наша попытка реалистично подойти к бизнесу, связанному с управлением онлайн-игрой, но при этом найти способ сделать это, не прибегая к случайным лутбоксам и предметам FOMO.

Мы хотим предложить игрокам честный способ поддержать нас, наслаждаясь игрой. Пожалуйста, дайте нам знать, как, по вашему мнению, мы справляемся с этой задачей. В дополнение к внутриигровому магазину мы добавили издание основателя/дополнительный пакет, чтобы выразить нашу признательность преданным фанатам, которые прошли с нами через это безумное путешествие, доступное через платформу, на которой вы приобрели игру.

После удаления игры из Steam в начале этого года ее можно приобрести на сайте Chaf Games, однако не стоит забывать, что это все еще игра раннего доступа. Несмотря на юридические сложности, связанные с игрой, Ironmace не теряет надежды на то, что в будущем Dark and Darker выйдет в Steam. Пока же, однако, Chaf Games - ваш лучший вариант.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
cuckold

Вводите лут-боксы, глупцы!

1
evil_capcha

Все кушать хотят, даже воры)

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