Гендиректор Dark and Darker о внутриигровом магазине: "это наша попытка реалистично подойти к бизнесу"

Объединитесь с друзьями и используйте свою смекалку и хитрость, чтобы найти сокровища, победить ужасных монстров и опередить других любителей несметных богатств. После того как вы собрали все ценные предметы, начинается самый сложный этап — попытка добраться до выхода живым.

Найдите потайные пути отхода, прежде чем разрастающаяся тьма поглотит ваше тело вместе со всеми богатствами.