Поклонники Dark And Darker приятно удивлены плейтестом ©

Вам, наверное, не нужно говорить, что ситуация с Dark And Darker сейчас представляет собой одну большую неурядицу. Однако, несмотря на тейкдауны и продолжающиеся юридические проблемы, Ironmace намерена сделать так, чтобы фанаты Dark And Darker могли продолжать играть в ее игру. Не менее важно и то, что эти игроки, похоже, все еще наслаждаются игрой, делясь тем, что им нравится в последнем плейтесте, даже несмотря на то, что для получения доступа к нему приходится прыгать через различные обручи, а для некоторых - учиться пользоваться несколько устаревшими технологиями.

Ironmace была вынуждена удалить Dark And Darker из Steam в прошлом месяце. Пытаясь сохранить доступ к игре, студия на прошлой неделе поделилась со своими игроками торрентом. Затем ссылка на торрент была удалена с твиттера из-за авторских прав. В дискорде также пришлось изменить способ предоставления ссылки на скачивание. С серверами также есть проблемы. Только что разработчики сообщили, что с самого начала тестирования они подвергались "невероятно изощренным и мощным" DDoS-атакам.

Тем не менее, некоторые любят игру настолько, что готовы были пройти через пресловутые танцы с бубнами, и большинство довольны тем, что они обнаружили. FunLogical7735 возглавил хвалебные отзывы на Reddit, написав, что новый контент, добавленный в игру на фоне всего того, с чем сейчас приходится сталкиваться студии, не может не впечатлять. В заключение он уточнил, что не заинтересован в обсуждении негативных моментов, связанных с плейтестом, предположительно потому, что у Ironmace сейчас достаточно проблем на других аренах.

Хотя в основном хвалят команду разработчиков за то, что им удалось внести хоть какие-то изменения, учитывая сложившиеся обстоятельства, особое внимание уделяется благодарностям за своевременное проведение плейтеста и, что, пожалуй, наиболее впечатляет, за внедрение изменений, о которых просило сообщество Dark And Darker. Продираться через все, что говорилось об игре в Discord и Reddit, чтобы найти конструктивную критику о самой игре, вряд ли было весело.

Если вы не в курсе, что именно произошло, Nexxon подала на Ironmace в суд. Nexxon заявила, что Ironmace украла ассеты и использовала их в Dark And Darker, поскольку ее создатели отделились от корейской студии, чтобы создать игру, идея которой была прототипом, ранее отвергнутым Nexxon. Ironmace открыто признает, что Dark And Darker похожа на игру, которая когда-то была прототипом Nexxon, что неудивительно, поскольку обе игры были созданы одной и той же командой, но код для их собственной игры был создан с нуля, и ничего из проекта Nexxon не было использовано.