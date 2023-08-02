Новый трейлер тактической ролевой игры Dark Envoy посвятили классам и специализациям ©

Компания Event Horizon выпустила новый трейлер Dark Envoy, демонстрирующий классы персонажей и специализации в грядущей стимпанк-ролевой игре. В новом трейлере мы знакомимся с четырьмя классами персонажей игры, среди которых можно выбрать 12 различных специализаций.

Кроме того, в Dark Envoy можно будет выбрать одного из шести компаньонов, каждый из которых обладает своими навыками и специализациями.

Во-первых, мы увидим Каэлу, одну из двух играбельных сестер, в роли Адепта - традиционного колдуна, умеющего использовать дальнобойную магию и контролировать толпу.

Второй класс, который мы видим, - Инженер, моделью которого является младший брат Каэлы - Малакай. Сила инженера - в управлении: он может создавать ловушки, вызывать конструкты и даже использовать молнии.

Далее мы видим Бенедикта, капитана городской стражи и "близкого друга семьи" Каэлы и Малакая. Он - воин, боец первого эшелона, владеющий магией земли и способностями танкового щита.

Затем мы знакомимся с "загадочной конструкцией", которая также является "ужасающе эффективным наемником". Этот персонаж - рейнджер, специалист по дальнему бою, который также может использовать ловушки.

Это лишь некоторые из персонажей и специализаций, с которыми вы можете познакомиться в Dark Envoy.

Игра Dark Envoy была анонсирована еще в 2021 году и планировалась к изданию совместно с Asmodee Digital в следующем году, однако впоследствии ее выход был перенесен на 2023 год.

Игра представляет собой CRPG в реальном времени с элементами тактической RTS. В ней рассказывается история Малакая и Каэлы, двух родных братьев и сестер, которым предстоит совместными усилиями раскрыть темные тайны мира Джаан.

Dark Envoy выйдет на ПК через Steam и GOG в этом году, однако более точной даты релиза пока нет. Следите за новостями.