The Dark Pictures Anthology: Little Hope стала доступна для Nintendo Switch ©

Bandai Namco Europe и Supermassive Games объявили о выпуске The Dark Pictures Anthology: Little Hope на Nintendo Switch.

Брошенные и совершенно одинокие, четверо студентов колледжа и их учитель оказались в затруднительном положении в изолированном городке в нескольких милях от любого места после того, как их автобус разбился в плохую погоду. Оказавшись в ловушке таинственного тумана в городе Литл-Хоуп, они отчаянно ищут способ спастись, в то время как видения из прошлого преследуют их из теней. Через эти загадочные видения они становятся свидетелями ужасного прошлого города и ужасных событий Андоверского процесса над ведьмами. Они должны выяснить мотивацию этих видений и сбежать из Литл-Хоуп.

Как и в любой игре из The Dark Pictures Anthology, игроки могут наслаждаться сюжетом в одиночку, онлайн с другом или доверить свою судьбу четырем другим друзьям в автономном режиме Movie Night. Им придется выбирать свою команду с умом и следить за подсказками, поскольку каждое решение имеет значение и решит, кто выживет, а кто умрет.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope теперь доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

The Dark Pictures Anthology — это серия отдельных разветвленных кинематографических игр ужасов, призванных регулярно представлять новый ужасающий опыт. Каждая игра является отдельной и имеет совершенно новый сюжет, сеттинг и состав персонажей.