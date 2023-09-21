The Dark Pictures Anthology: Little Hope выйдет на Nintendo Switch в следующем месяце ©

Supermassive Games объявила, что 5 октября выпустит The Dark Pictures Anthology: Little Hope на Nintendo Switch.

В Little Hope у игроков есть возможность играть онлайн с одним другом или выйти из сети и объединиться с пятью друзьями. Эта функциональность останется неизменной в версии для Nintendo Switch. Man Of Medan, вышедшая для Switch в мае, сохранила все функции консольных версий.

После того, как их автобус проезжает через город Литтл-Хоуп из-за ненастной погоды, классу колледжа с напряженной динамикой кажется, что повезло, когда их автобус разбивается, но они возвращаются с легкими травмами.

Однако, путешествуя по, казалось бы, пустынному городу, они оказываются в ловушке загадочного, неизбежного тумана. В поисках выхода они начинают испытывать тревожные видения из прошлого, скрывающиеся в тени.

Little Hope доступна на PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК с октября 2022 года.