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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 722 оценки

В Stellar Blade есть квест, который нельзя выполнить, так как Ева сразу же его отклоняет по этическим соображениям

2BLaraSex
Новости

В Stellar Blade, как и во многих играх, есть доска с квестами, где игроки могут брать побочные задания, чтобы заработать побольше денег, опыта или ресурсов. И один из квестов поставил многих игроков в тупик, так как если взять его, Ева сразу же его отвергает. Его нельзя выполнить ни в основной игре, ни в Новой Игре + и он не зависит от каких-то выборов по ходу игры. Только перепробовав все способы, игроки поняли, что данный квест добавлен в игру специально, чтобы показать моральные принципы главной героини. Некоторые игровые ресурсы посчитали это очень оригинальным способом показать развитие персонажа, так как трудно вспомнить игры, где бы встречалось нечто подобное.

Сам квест называется "Секретная просьба". Заказчик квеста хочет добыть препарат, который разгоняет мозг. Если взять его, Ева негативно высказывается по поводу идеи разгона мозга и сразу же отказывается. Похоже, таким образом разработчики игры хотели высказать свою позицию по поводу использования наркотиков.

Stellar Blade вышла в продажу 26 апреля 2024 года эксклюзивно на PlayStation 5. Игроки приняли игру очень положительно: согласно пользовательскому рейтингу, в данный момент Stellar Blade является самой высокооценной игрой для PlayStation 5 на агрегаторе оценок Metacritic, обойдя даже такие хиты, как Resident Evil 4, God of War, Marvel's Spider-Man 2 и Baldur's Gate 3.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
ratte88

ВАУ, В ИГРЕ ПРОИЗОШЁЛ ДИАЛОГ, НАДА СДЕЛАТЬ ПОСТ НА ПЭГЭ ДА ПОБЫСТРЕЕ!!!

Серьёзно? Целый пост в честь одного диалога? И даже постер не батчер? Но минус всё равно лови.

5
UndeniableDzvinka

Существуют легальные препараты для улучшения (разгона) работы мозга.

2
shurasick876

Так наркотики есть легальные, это меняет факт того, что это наркотики?

1
UndeniableDzvinka shurasick876

Из легальных только алкоголь на ум приходит.

-1
shurasick876 UndeniableDzvinka

Морфий, внезапно.

-4
UnrealisticGeoffrey UndeniableDzvinka

От страны зависит.

0
ratte88 UndeniableDzvinka

Кофеин и никотин как минимум.

-2
SOLUS5678

Интересное решение.

2
CleverJishnu

Убивать, кромсать - норм. И не важно кого, куче крови и убийств в игре хватает. Куче оскорбительных надписей - тоже норм. Гулять чуть ли не голой - тоже норм. А наркотики вдруг стало плохими? Я типа не защищаю наркотики, но вот такие моральные высказывания звучат очень странно от создателей игры, где куче убийств и обнажоннки.

Убивать,Убивать,

1
A E

сказать "HARD R"?

-2
Oscilograf

Надеюсь моддеры это поправят.

-2
Сетеш

этого квеста нет, как его можно поправить?

0
rmplaton

Зато бегать с голой жопой - прям эталон высокой этики и нравственности)

-10
Stalker608

если не заметил игра в принципе про красоту - везде антические статуи аля мать, отец и ангелочки. и ева тоже ангел. ей можно

2
2BLaraSex

Там 37 костюмов, включая закрытые, так что игроки сам решают, насколько они нравственны.

4
shurasick876

Только вот тут нет этики и нравственности, только личные принципы персонажа.

-4
mongol312

легкоатлетки, гимнастки, фигуристки и прочие передают привет.

3
UnrealisticGeoffrey 2BLaraSex

А можно я и в квесте решу насколько я нравственен?

-1