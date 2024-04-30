В Stellar Blade есть квест, который нельзя выполнить, так как Ева сразу же его отклоняет по этическим соображениям

В Stellar Blade, как и во многих играх, есть доска с квестами, где игроки могут брать побочные задания, чтобы заработать побольше денег, опыта или ресурсов. И один из квестов поставил многих игроков в тупик, так как если взять его, Ева сразу же его отвергает. Его нельзя выполнить ни в основной игре, ни в Новой Игре + и он не зависит от каких-то выборов по ходу игры. Только перепробовав все способы, игроки поняли, что данный квест добавлен в игру специально, чтобы показать моральные принципы главной героини. Некоторые игровые ресурсы посчитали это очень оригинальным способом показать развитие персонажа, так как трудно вспомнить игры, где бы встречалось нечто подобное.
Сам квест называется "Секретная просьба". Заказчик квеста хочет добыть препарат, который разгоняет мозг. Если взять его, Ева негативно высказывается по поводу идеи разгона мозга и сразу же отказывается. Похоже, таким образом разработчики игры хотели высказать свою позицию по поводу использования наркотиков.
Stellar Blade вышла в продажу 26 апреля 2024 года эксклюзивно на PlayStation 5. Игроки приняли игру очень положительно: согласно пользовательскому рейтингу, в данный момент Stellar Blade является самой высокооценной игрой для PlayStation 5 на агрегаторе оценок Metacritic, обойдя даже такие хиты, как Resident Evil 4, God of War, Marvel's Spider-Man 2 и Baldur's Gate 3.
ВАУ, В ИГРЕ ПРОИЗОШЁЛ ДИАЛОГ, НАДА СДЕЛАТЬ ПОСТ НА ПЭГЭ ДА ПОБЫСТРЕЕ!!!
Серьёзно? Целый пост в честь одного диалога? И даже постер не батчер? Но минус всё равно лови.
Существуют легальные препараты для улучшения (разгона) работы мозга.
Так наркотики есть легальные, это меняет факт того, что это наркотики?
Из легальных только алкоголь на ум приходит.
Морфий, внезапно.
От страны зависит.
Кофеин и никотин как минимум.
Интересное решение.
Убивать, кромсать - норм. И не важно кого, куче крови и убийств в игре хватает. Куче оскорбительных надписей - тоже норм. Гулять чуть ли не голой - тоже норм. А наркотики вдруг стало плохими? Я типа не защищаю наркотики, но вот такие моральные высказывания звучат очень странно от создателей игры, где куче убийств и обнажоннки.
Убивать,Убивать,
сказать "HARD R"?
Надеюсь моддеры это поправят.
этого квеста нет, как его можно поправить?
Зато бегать с голой жопой - прям эталон высокой этики и нравственности)
если не заметил игра в принципе про красоту - везде антические статуи аля мать, отец и ангелочки. и ева тоже ангел. ей можно
Там 37 костюмов, включая закрытые, так что игроки сам решают, насколько они нравственны.
Только вот тут нет этики и нравственности, только личные принципы персонажа.
легкоатлетки, гимнастки, фигуристки и прочие передают привет.
А можно я и в квесте решу насколько я нравственен?