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Darkest Dungeon 2 26.10.2021
Экшен, Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Фэнтези
7.8 250 оценок

Для Darkest Dungeon II вышло первое DLC The Binding Blade, добавляющий двух героев

monk70
Новости

Сегодня компания Red Hook Studios выпустила The Binding Blade, первое дополнение к Darkest Dungeon II. Это расширение, доступное сейчас в Steam и Epic Games Store содержит двух новых героев — Дуэлянта и Крестоносца, а также странствующего мини-босса Вождя и дополнительный контент.

The Binding Blade добавляет совершенно новый уровень стратегии и опасности. Игроки столкнутся с Военачальником, новым бродячим мини-боссом, которого можно встретить на пути к Горе в Darkest Dungeon II. DLC также добавляет двух новых игровых героев со специальным квестом на разблокировку Крестоносца, уникальными безделушками, фирменными предметами и полностью озвученными предысториями, включая игровые воспоминания.

Дуэлянтка, известная своим дисциплинированным боевым стилем, может переключаться между оборонительной и агрессивной стойкой, прорывая оборону противника и возглавляя свою команду с помощью стратегических усилений. Тем временем любимец фанатов Крестоносец возвращается со своим праведным клинком, превосходно участвуя в бою на передовой, обладая навыками исцеления и восстановления после стресса.

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