Для Darkest Dungeon II вышло первое DLC The Binding Blade, добавляющий двух героев

Сегодня компания Red Hook Studios выпустила The Binding Blade, первое дополнение к Darkest Dungeon II. Это расширение, доступное сейчас в Steam и Epic Games Store содержит двух новых героев — Дуэлянта и Крестоносца, а также странствующего мини-босса Вождя и дополнительный контент.

The Binding Blade добавляет совершенно новый уровень стратегии и опасности. Игроки столкнутся с Военачальником, новым бродячим мини-боссом, которого можно встретить на пути к Горе в Darkest Dungeon II. DLC также добавляет двух новых игровых героев со специальным квестом на разблокировку Крестоносца, уникальными безделушками, фирменными предметами и полностью озвученными предысториями, включая игровые воспоминания.

Дуэлянтка, известная своим дисциплинированным боевым стилем, может переключаться между оборонительной и агрессивной стойкой, прорывая оборону противника и возглавляя свою команду с помощью стратегических усилений. Тем временем любимец фанатов Крестоносец возвращается со своим праведным клинком, превосходно участвуя в бою на передовой, обладая навыками исцеления и восстановления после стресса.