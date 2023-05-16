Продано более 500 000 копий Darkest Dungeon 2 ©

Darkest Dungeon 2 от Red Hook Studios вышла из раннего доступа на ПК для Epic Games Store и недавно была запущена в Steam. С тех пор было продано более 230 000 копий, а в сочетании с более ранними продажами сейчас продано более 500 000 копий.

Разработчик поблагодарил игроков за поддержку и сказал, что «многое запланировано на будущее». Перед запуском он пообещал бесплатные обновления контента и поддержку модов. Тем временем следите за обновлениями, чтобы получить надлежащую дорожную карту.

Darkest Dungeon 2 является продолжением популярной игры Red Hook по подземельям 2016 года. Однако теперь это пошаговая ролевая игра в жанре rogue-lite с разветвленными путями в стиле Slay the Spire. Игроки принимают разные исповеди, выбирая из 12 игровых героев и путешествуя на дилижансе по пяти разрушенным регионам. Экспедиции обычно обречены на провал, но, собирая Свечи, вы можете разблокировать постоянные улучшения на Алтаре Надежды.