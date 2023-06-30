В оригинальную Darkest Dungeon играют почти в два раза больше игроков, чем в сиквел

Ролевая игра Darkest Dungeon 2, вышедшая из раннего доступа в прошлом месяце, имела коммерческий успех. Продажи превысили 500 тысяч копий, из которых более 230 тысяч было куплено в течение недели после выхода полной версии. Может показаться, что все идет хорошо, но есть много признаков того, что игра, хоть и популярная сама по себе, не смогла сравниться с первой частью.
Наиболее ярко это видно в Steam. Вчерашний рекорд активности Darkest Dungeon 2 составил всего 1718 одновременных игроков. Это довольно средний результат, учитывая, что игра основывалась на элементах roguelike и была специально разработана для бесконечной игры.
Для сравнения, вчерашний рекорд активности первой Darkest Dungeon был почти в два раза выше — 3151 игрок.
Интересно, что общий рекорд активности сиквела выше — он составляет 23 000 игроков и был установлен два месяца назад (рекорд первой части — 19 000). Это значит, что сразу после релиза толпы игроков устремились к сиквелу, но потом быстро его покинули.
Конечно, следует помнить, что в раннем доступе Darkest Dungeon 2 была эксклюзивом Epic Games Store. Таким образом, по крайней мере половина покупателей игры имеет ее в EGS и, следовательно, не учитывается в результатах активности в Steam. Однако, даже с учетом этого, тот факт, что через месяц после выхода версии 1.0 у сиквела почти в два раза меньше игроков в Steam, чем у оригинала семилетней давности, должен обеспокоить разработчиков.
Кроме того, прием сиквела хуже. У первой части 91% положительных отзывов в Steam, а у сиквела всего 75%.
В первую не играл, во вторую наиграл 70 часов, последнего босса пробовал убить 1 раз, неудачно, и после, нет желания опять начинать колесить ради одного убийства ... Этот рогалик жутко бесит. И ещё эти дебилы срутся из-за того< что ты хилишь только танка< внезапно из-за агра только его и бьют! Ути бозе мой ранимые. Тьфу!
Честно говоря прошел игру... и остался более чем довольным
дд и дд2 очень разные игры. При этом не могу сказать, в что дд2 есть какая-то запоминающаяся черта.
Это не удивительно, у первой части есть крупные дополнения которые сильно расширяют игру. Когда ко второй выйдут подобные ДЛЦ, все изменится.
У сиквела одна единственная проблема, это бесоёбие стимбоев которые никак не могут простить ранний доступ в другом лаунчере, в остальном игра лучше первой части. 60 часов наиграл, ещё двух боссов осталось вальнуть.
причина так себе, притянута за уши. Если игра действительно хороша, пофигу эти пляски с эксклюзивностью. В первой части модов куча, длс, отшлифована до блеска. А эту часть еще будут пилить да допиливать. Большинство тупо ждет окончания "обслуживания"
это типа почти на два человека больше?)