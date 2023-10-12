Dave the Diver получила большое обновление с ночными погружениями и возможностями автоматизации фермы ©

Разработчик Mintrocket выпустил крупное обновление для игры о рыбалке и управлении рестораном Dave the Diver, добавив в нее множество нового контента. Обновление является весьма всеобъемлющим и включает в себя дополнительные миссии, а также новые типы существ, которых можно поймать.

Одной из важнейших частей обновления является добавление системы крабовых ловушек, которая позволяет игрокам ловить омаров и крабов. В новую систему входит новое событие «Вечеринка лобстеров», которое позволит игрокам использовать новые виды в крупных кулинарных закусках во время игровых вечеринок.

Система фермы в Dave the Diver также получает дальнейшее развитие: игроки могут нанять ведущего Сэмми для помощи в работе по хозяйству. Также в рамках обновления в игру добавлены новые устройства для хранения яиц, а также кормления кур.

Обновление, анонсированное ранее в этом месяце, также включает в себя больше контента для ночного дайвинга и новых эксклюзивных ночных существ.