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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8 67 оценок

Кроссовер Dave the Diver с DREDGE стал доступен в качестве бесплатного DLC

monk70
Новости

В 2023 году Dave the Diver от MINTROCKET и DREDGE от Black Salt Games завоевали сердца геймеров по всему миру своими морскими приключениями, которые настолько же исключительны, насколько и разные, и неожиданное сотрудничество между ними было объявлено на The Game Awards 2023. Новые виды рыбы, новые рецепты и новый NPC из мира DREDGE будут добавлены в Dave the Diver посредством бесплатного пакета контента Dave the Diver – Dredge Content Pack, который будет доступен 15 декабря для ПК и Nintendo Switch.

Бесплатный DLC объединяет игры, получившие признание критиков и сообщества, добавляя новый игровой процесс и контент:

  • Новое погодное событие «Туман», которое представит контент DREDGE позже в игре.
  • Управляйте лодкой Дэйва, как в игровом процессе DREDGE, выбирая разные места для дайвинга.
  • Лови аберрантов, уникальных существ с разнообразными моделями атак.
  • Новая ночная карта для изучения
  • Новое оружие, Drain Gun (можно создать из материала аберрантов).
  • Новые «фигуры в капюшонах» будут подавать в Bancho Sushi с использованием уникальных блюд, созданных из аберрантной рыбы.

Dave the Diver доступна на Nintendo Switch и в Steam.

DREDGE доступна на ПК, Nintendo Switch, Xbox Series S|X, PS4 и PS5.

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Dave The Diver
27.10.2022
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