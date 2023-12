Кроссовер Dave the Diver с DREDGE стал доступен в качестве бесплатного DLC

В 2023 году Dave the Diver от MINTROCKET и DREDGE от Black Salt Games завоевали сердца геймеров по всему миру своими морскими приключениями, которые настолько же исключительны, насколько и разные, и неожиданное сотрудничество между ними было объявлено на The Game Awards 2023. Новые виды рыбы, новые рецепты и новый NPC из мира DREDGE будут добавлены в Dave the Diver посредством бесплатного пакета контента Dave the Diver – Dredge Content Pack, который будет доступен 15 декабря для ПК и Nintendo Switch.

Бесплатный DLC объединяет игры, получившие признание критиков и сообщества, добавляя новый игровой процесс и контент:

Новое погодное событие «Туман», которое представит контент DREDGE позже в игре.

Управляйте лодкой Дэйва, как в игровом процессе DREDGE, выбирая разные места для дайвинга.

Лови аберрантов, уникальных существ с разнообразными моделями атак.

Новая ночная карта для изучения

Новое оружие, Drain Gun (можно создать из материала аберрантов).

Новые «фигуры в капюшонах» будут подавать в Bancho Sushi с использованием уникальных блюд, созданных из аберрантной рыбы.

Dave the Diver доступна на Nintendo Switch и в Steam.

DREDGE доступна на ПК, Nintendo Switch, Xbox Series S|X, PS4 и PS5.