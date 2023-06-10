Выход полной версии подводного приключения Dave The Diver состоится в конце июня

В настоящее время доступная в раннем доступе Steam, Dave The Diver получит версию 1.0 28 июня 2023 года. В неё будут представлены оставшиеся главы (4-7), дополнительные карты с большим количеством областей для исследования и новые боссы, которых можно сразить как загадки. распутать Голубую дыру.
В новом трейлере рассказывается о содержимом и функциях, которые появятся в полной версии, и он призван побудить еще больше игроков окунуться в Голубую дыру вместе с Дэйвом.
Ожидаемое время игры около 25 часов, при запуске 1.0 игроки могут рассчитывать на новые мини-игры, обновленную механику, а также:
- Новые биомы. Игроки могут пройти через древнюю пещеру, тающий ледник и многое другое в главах 4–7, которые будут доступны в день запуска.
- Новая рыба. С добавлением новых биомов игроки могут захватывать новые виды (физически или с помощью камеры), добавляя новые рецепты суши для ночных ресторанных мероприятий. Ходят слухи о странных мутировавших рыбах под названием FishMon, и для их ловли потребуется специальное оборудование и стратегия.
- Новые инструменты. Будет добавлено новое оружие дальнего и ближнего боя, чтобы обезопасить Дейва, пока он путешествует по Голубой дыре. Во время погружения игроки смогут проверять статистику запасов рыбы в ресторане с помощью нового, пользующегося большим спросом подводного устройства для отслеживания рыбы.
- Новые угрозы. Игроки раннего доступа познакомились с битвами с боссами с волком-угрем и гигантским кальмаром в главах 1-3, но в глубинах скрывается гораздо больше и много новых опасностей.