Выход полной версии подводного приключения Dave The Diver состоится в конце июня ©

В настоящее время доступная в раннем доступе Steam, Dave The Diver получит версию 1.0 28 июня 2023 года. В неё будут представлены оставшиеся главы (4-7), дополнительные карты с большим количеством областей для исследования и новые боссы, которых можно сразить как загадки. распутать Голубую дыру.

В новом трейлере рассказывается о содержимом и функциях, которые появятся в полной версии, и он призван побудить еще больше игроков окунуться в Голубую дыру вместе с Дэйвом.

Ожидаемое время игры около 25 часов, при запуске 1.0 игроки могут рассчитывать на новые мини-игры, обновленную механику, а также: