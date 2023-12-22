на главную
об игре
The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
5.1 599 оценок

Серверы провалившейся The Day Before закроют 22 января 2024 года

butcher69
Новости

Вышла очередная глава в продолжающейся истории с The Day Before. В этой части истории мы узнаем, что Fntastic закрывает серверы игры 22 января 2024 года, после закрытия самой компании (которое официально состоится сегодня) и возврата денег за каждую проданную копию игры.

Потенциально это финальный эпизод в этой ужасной саге, в которой крах Fntastic произошел всего через несколько дней после выхода The Day Before.

В заявлении, опубликованном в Twitter, Fntastic написала:

Мы с сожалением сообщаем вам, что компания-разработчик Fntastic официально прекратила свою деятельность, в результате чего The Day Before будет отправлена в отставку, а серверы будут отключены 22 января 2024 года.

Затем было подчеркнуто, что Mytona работает над возвратом средств вместе со Steam, и далее было отмечено, что Steam будет отвечать за возврат средств всем оставшимся игрокам, что немного странно. Наконец, Fntastic выразила благодарность за "поддержку сообщества" и объяснила, что без команды разработчиков The Day Before просто вынуждена прекратить свое существование

4
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
bysaturn

Два якута петуха.

7
NargrubWal

Поддерживаю два братца в попупопрошайки, сами делать не умеют не чего и другим не давали походу индюки.

2
The Great Troll

у iXBT вышло видео где они рассказывают что произошло при разработке этой шляпы.. и да - они реально два петуха

2
azusuguwa

биба и боба два д*****а

4
Jarvis666

Фнтастический провал))

4
rujurist

вот смысл какой в этом был? хайп? ну неужели не тестили, не делали каких-то выводов... я вот до победного верил, что ребята одумаются и скажут мы все переделаем. Ну как с No Man Sky было, игра то по сути сейчас хорошая. Очень жаль, правда... Ну пусть будет им уроком чтоль... Просто не понимаю зачем все это было. Сам чуть не купил игру, верил роликам этим, а в итоге такой обсер года вышел, даже блин Кинг Конг с Голумом позавидуют.

4
alexhistory

Ах как жаль.

3
FastidiousBasil

скам тысячилетия, впринципе как весь отечественный игропром, смута на подходе!

2
Лидер_Мур

атомик для меня лучшая игра 2023 года, мудфиш просто боги, никто не выпускал такого первенца в игровой индустрии. а самое главное в отличии от косых якутов, игра полностью пропитана духом ссср, от песен до текстур, и даже с учетом ненависти к русским, даже в европе и сша игра до сих пор пользуется успехом. а якоты сразу целились на сша, делая героя черным, локации аля ньюйорк и т.д

0
FlowingNekton

Что там за лошары по 100к покупают... Игра скоро станет тыквой

1
neeXXXT

Если что то где то выложено по 100к, то это не значит, что это кто то купит!

2
Snake2105

А 23 января 2024 г. скорее всего полностью удалят со стима.

0
RaptoR BTR

Скам года!

0
MrJuravlesTi
Короткий миг позора
Спойлер
0
Famiclone

Скучать не будем

-1
Deniss Petrenko

На самом деле жаль, Fntastic. Многие считают, что это скам. Ну, не знаю. Возможно, ребята действительно хотели сделать хороший проект, тем более почти отечественные, но явно не понимали, что конкретно нужно делать. (

-3
Лидер_Мур

не жаль, игра держалась на 100 купленных ассетов, в игре ничего своего нету, даже игра делалась сразу под негров и сша, нечего жалеть этот мусор

0