Серверы провалившейся The Day Before закроют 22 января 2024 года

Вышла очередная глава в продолжающейся истории с The Day Before. В этой части истории мы узнаем, что Fntastic закрывает серверы игры 22 января 2024 года, после закрытия самой компании (которое официально состоится сегодня) и возврата денег за каждую проданную копию игры.
Потенциально это финальный эпизод в этой ужасной саге, в которой крах Fntastic произошел всего через несколько дней после выхода The Day Before.
В заявлении, опубликованном в Twitter, Fntastic написала:
Мы с сожалением сообщаем вам, что компания-разработчик Fntastic официально прекратила свою деятельность, в результате чего The Day Before будет отправлена в отставку, а серверы будут отключены 22 января 2024 года.
Затем было подчеркнуто, что Mytona работает над возвратом средств вместе со Steam, и далее было отмечено, что Steam будет отвечать за возврат средств всем оставшимся игрокам, что немного странно. Наконец, Fntastic выразила благодарность за "поддержку сообщества" и объяснила, что без команды разработчиков The Day Before просто вынуждена прекратить свое существование
Два якута петуха.
Поддерживаю два братца в попупопрошайки, сами делать не умеют не чего и другим не давали походу индюки.
у iXBT вышло видео где они рассказывают что произошло при разработке этой шляпы.. и да - они реально два петуха
биба и боба два д*****а
Фнтастический провал))
вот смысл какой в этом был? хайп? ну неужели не тестили, не делали каких-то выводов... я вот до победного верил, что ребята одумаются и скажут мы все переделаем. Ну как с No Man Sky было, игра то по сути сейчас хорошая. Очень жаль, правда... Ну пусть будет им уроком чтоль... Просто не понимаю зачем все это было. Сам чуть не купил игру, верил роликам этим, а в итоге такой обсер года вышел, даже блин Кинг Конг с Голумом позавидуют.
Ах как жаль.
скам тысячилетия, впринципе как весь отечественный игропром, смута на подходе!
атомик для меня лучшая игра 2023 года, мудфиш просто боги, никто не выпускал такого первенца в игровой индустрии. а самое главное в отличии от косых якутов, игра полностью пропитана духом ссср, от песен до текстур, и даже с учетом ненависти к русским, даже в европе и сша игра до сих пор пользуется успехом. а якоты сразу целились на сша, делая героя черным, локации аля ньюйорк и т.д
Что там за лошары по 100к покупают... Игра скоро станет тыквой
Если что то где то выложено по 100к, то это не значит, что это кто то купит!
А 23 января 2024 г. скорее всего полностью удалят со стима.
Скам года!
Скучать не будем
На самом деле жаль, Fntastic. Многие считают, что это скам. Ну, не знаю. Возможно, ребята действительно хотели сделать хороший проект, тем более почти отечественные, но явно не понимали, что конкретно нужно делать. (
не жаль, игра держалась на 100 купленных ассетов, в игре ничего своего нету, даже игра делалась сразу под негров и сша, нечего жалеть этот мусор