Всем игрокам The Day Before начали возвращать деньги

С 14 декабря Steam начал возвращать игрокам средства, потраченные на онлайн-шутер The Day Before, об этом сообщили представители студии Fntastic в своем X-аккаунте (ранее Twitter). Деньги вернут даже тем, кто наиграл больше двух часов.
Перевод:
Возврат средств в Steam доступен любому клиенту, решившему вернуть The Day Before, независимо от количества часов или дней, потраченных на игру. Steam подтвердил это.
The Day Before вышла в ранний доступ в Steam 7 декабря. Спустя 4 дня разработчики объявили о своем закрытии и сняли шутер с продажи в Steam. 13 декабря стало известно, что всех сотрудников студии уволили одним днём без выплаты пособий.
Ну хоть спасибо, что деньги возвращают. В противном случае это могло бы вылиться в главную аферу года.
репорт
Так а куда делись местные дурачки, рассказывающие про скам и потерянные деньги?
Есть такой процент игроков которые не следят за новостями или которым пофиг вообще и для них несколько кликов впадлу сделать что бы вернуть деньги или челы которые покупают абсолютно все игры что бы иметь гигантскую библиотеку. Так вот , с этих я так понял они лутанут деньги.
Только они на ассеты, проработку игры даже с ассетами тратили деньги/платили зп. Тут вообще непонятная история и не скам и не нормальная игра. Возможно они пытались сделать нормальную игру, но не получилось открыв ранний доступ и так обгадившись. Ну и случай старфилда был, что когда игра для некоторых вышла первого сентября и считается ранним доступом люди могли сделать возврат аж до 6 сентября
А куда делись те кто кричал что это ранний доступ? Вывод: кругом дурачки
Да все там же, а вот вам видимо глаза надо подлечить, если вы не заметили баннер на треть страницы игры где написано "ранний доступ".
Они ближе к релизу в Стим, добавили ранний доступ, так что себе промой глаза, вас разводят, а вы ведетесь, это делают специально что бы игру не так сильно хейтили, но в этот раз не фартануло, и игра закрыта
Ну и где теперь все эти умники рассказывавшие про то, как разрабы подняли бабла и ушли в закат???
Игры надо уметь разрабатывать, а не шлак не соотв. трейлерам пихать)
Судя по рассказам разрабов, игра никогда не была ММО, так что тут вопрос не к возможностям разрабов, а к возможностям рекламщиков.
Жаль.
Интересно, что хуже в этом году, Gollum или The Day Before?
Первая вышла в релиз, а вторая вышла в ранний доступ и закрылась. Само собой Голлум хуже, если бы он выходил в раннем доступе, то ок, но не релиз.
после голума студия не слилась.
после юр консультации они решили все вернуть ... там слишком много ушей за которые якутов могут притянуть и штрафы не игрушечные...
Вот здесь можно похвалить, молодцы. Жаль, с другими провальными проектами, по-типу Redfall, так не делают, а хотя... Филу же понравилось
Вот это настоящий поступок
Вот это обосрались так обосрались
Спустя 4 дня разработчики объявили о своем закрытии и сняли шутер с продажи в Steam
Уже жалко якутов, закрыли контору, минус рабочие места, в раннем доступе же игра была, могли бы допилить. Как-будто юбики не обманывали в своих трейлерах...
Какие еще рабочие места, там как выяснилось чуть ли не всю работу делали волонтеры бесплатно.
Да кстате, с wath dogs 1 они вообще жёстко всех кинули
Ну хотя бы играбильно было.
как раз таки жалко только человекочасов разрабов, но никак не двух долб***ов якутов(речь про конкретных якутов, если что), если конечно верить тем комментариям разрабов с этой конторы!
Волонтёры были модераторы)
это вброс, ты хоть инфу фильтруй которую читаешь