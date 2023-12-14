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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
5.3 546 оценок

Всем игрокам The Day Before начали возвращать деньги

Siroy
Новости

С 14 декабря Steam начал возвращать игрокам средства, потраченные на онлайн-шутер The Day Before, об этом сообщили представители студии Fntastic в своем X-аккаунте (ранее Twitter). Деньги вернут даже тем, кто наиграл больше двух часов.

Перевод:
Возврат средств в Steam доступен любому клиенту, решившему вернуть The Day Before, независимо от количества часов или дней, потраченных на игру. Steam подтвердил это.

The Day Before вышла в ранний доступ в Steam 7 декабря. Спустя 4 дня разработчики объявили о своем закрытии и сняли шутер с продажи в Steam. 13 декабря стало известно, что всех сотрудников студии уволили одним днём без выплаты пособий.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Ну хоть спасибо, что деньги возвращают. В противном случае это могло бы вылиться в главную аферу года.

11
Комментарий удален
KANSERVATOR Tierevew Kedappeque

репорт

-3
neeXXXT

Так а куда делись местные дурачки, рассказывающие про скам и потерянные деньги?

10
StrelitziaReg

Есть такой процент игроков которые не следят за новостями или которым пофиг вообще и для них несколько кликов впадлу сделать что бы вернуть деньги или челы которые покупают абсолютно все игры что бы иметь гигантскую библиотеку. Так вот , с этих я так понял они лутанут деньги.

-3
luVol StrelitziaReg

Только они на ассеты, проработку игры даже с ассетами тратили деньги/платили зп. Тут вообще непонятная история и не скам и не нормальная игра. Возможно они пытались сделать нормальную игру, но не получилось открыв ранний доступ и так обгадившись. Ну и случай старфилда был, что когда игра для некоторых вышла первого сентября и считается ранним доступом люди могли сделать возврат аж до 6 сентября

2
Лидер_Мур

А куда делись те кто кричал что это ранний доступ? Вывод: кругом дурачки

-4
Hog2012 Лидер_Мур

Да все там же, а вот вам видимо глаза надо подлечить, если вы не заметили баннер на треть страницы игры где написано "ранний доступ".

0
Лидер_Мур Hog2012

Они ближе к релизу в Стим, добавили ранний доступ, так что себе промой глаза, вас разводят, а вы ведетесь, это делают специально что бы игру не так сильно хейтили, но в этот раз не фартануло, и игра закрыта

0
Hog2012

Ну и где теперь все эти умники рассказывавшие про то, как разрабы подняли бабла и ушли в закат???

4
bohdan2015

Игры надо уметь разрабатывать, а не шлак не соотв. трейлерам пихать)

3
Hog2012

Судя по рассказам разрабов, игра никогда не была ММО, так что тут вопрос не к возможностям разрабов, а к возможностям рекламщиков.

1
JustA_NiceGuy

Жаль.

1
Mergel

Интересно, что хуже в этом году, Gollum или The Day Before?

1
Hog2012

Первая вышла в релиз, а вторая вышла в ранний доступ и закрылась. Само собой Голлум хуже, если бы он выходил в раннем доступе, то ок, но не релиз.

3
Alex40001 Hog2012

после голума студия не слилась.

после юр консультации они решили все вернуть ... там слишком много ушей за которые якутов могут притянуть и штрафы не игрушечные...

-1
Artery Kaulitz

Вот здесь можно похвалить, молодцы. Жаль, с другими провальными проектами, по-типу Redfall, так не делают, а хотя... Филу же понравилось

1
211186

Вот это настоящий поступок

0
Макс Макс 007

Вот это обосрались так обосрались

0
rutri4ek

Спустя 4 дня разработчики объявили о своем закрытии и сняли шутер с продажи в Steam

0
FlowingNekton

Уже жалко якутов, закрыли контору, минус рабочие места, в раннем доступе же игра была, могли бы допилить. Как-будто юбики не обманывали в своих трейлерах...

-2
Serpentrage

Какие еще рабочие места, там как выяснилось чуть ли не всю работу делали волонтеры бесплатно.

-4
caramba1999

Да кстате, с wath dogs 1 они вообще жёстко всех кинули

Ну хотя бы играбильно было.

-5
PlatinumJack

как раз таки жалко только человекочасов разрабов, но никак не двух долб***ов якутов(речь про конкретных якутов, если что), если конечно верить тем комментариям разрабов с этой конторы!

7
JustA_NiceGuy Serpentrage

Волонтёры были модераторы)

0
Samson48 Serpentrage

это вброс, ты хоть инфу фильтруй которую читаешь

2