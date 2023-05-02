Атмосферный платформер-головоломка Daydream: Forgotten Sorrow выйдет на ПК 24 мая ©

Приготовьтесь отправиться в увлекательное приключение с атмосферным платформером-головоломкой Daydream: Forgotten Sorrow от Ravenage Games и Frozen Line, который выйдет на ПК через Steam, GOG, Epic Games Store 24 мая 2023 года. Вместе с Гриффином и его плюшевым медвежонком Бирли они исследуют мрачный фантастический мир, решают головоломки и спасаются от различных монстров.

Консольное издание Daydream: Forgotten Sorrow также находится в разработке для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Дата выхода консольных изданий будет объявлена позже.