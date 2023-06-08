Daymare 1994: Sandcastle посетит Future Games Show ©

В рамках летней презентации Future Games Show Summer Showcase 2023 мы сможем погрузиться в атмосферу Daymare 1994 Sandcastle, хоррора в стиле Resident Evil. Leonardo Interactive и Invader Studios готовятся вновь приподнять занавес над этой мрачной игрой на выживание, чтобы дать нам возможность взглянуть на "эксклюзивный новый контент" из сиквела Daymare 1998.



Ведущими летней выставки Future Games Show Summer Showcase станут звезды Marvel's Spider-Man Юрий Ловенталь и Лора Бейли: цифровое шоу будет проходить в субботу, 10 июня.





Daymare 1994: Sandcastle выйдет 30 августа на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.