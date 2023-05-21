Хоррор Daymare: 1994 Sandcastle получит физические издание на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One ©

Funbox Media объявила, что в сотрудничестве с GS2 Games Inc, Invader Studios и Leonardo Interactive будет выпущен физический релиз Daymare: 1994 Sandcastle, приквела популярного и получившего признание критиков Daymare: 1998, который выйдет 30 августа 2023 года, а версия для Nintendo Switch появится позже в 2023 году.

Daymare: 1994 Sandcastle, сюжетный хоррор от третьего лица, являющийся приквелом получившей признание критиков Daymare: 1998, ставит игрока на место специального агента Далилы Рейес, бывшего правительственного шпиона, ныне находящегося на службе в H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). Миссия Рейес кажется простой: попасть в самый передовой экспериментальный исследовательский центр в Соединенных Штатах. Но кто знает, какие опасности ее ждут.

Возьмите одно из самых инновационных и технологически продвинутых видов оружия всех времен и приготовьтесь к встрече с невиданными ранее существами, пока вы пробираетесь через серию пугающе вызывающих воспоминания мест, готовых к открытию.

В Daymare: 1994 Sandcastle вас ждет идеальное сочетание яростных и смертоносных врагов, хардкорной игровой механики, загадок с окружающей средой, леденящего душу саундтрека, множества исследований и огромных доз сконцентрированного ужаса. Нет безопасного места, особенно когда за вами охотятся кошмары.