Состоялся релиза хоррора Daymare 1994 Sandcastle ©

Ожидание закончилось, и сегодня Daymare 1994 Sandcastle появилась на ПК и консолях, чтобы навести настоящий ужас. И испытать ужас можно даже не заходя в игру — достаточно посмотреть на ценник. Цена на новый хоррор от Leonardo Interactive и Invader Studios составляет 2429 рублей за версию для ПК и 34,99 долларов за версии для PlayStation и Xbox.

Игроки перенесутся в тревожный мир Daymare: 1994 Sandcastle в 1994 год, где катастрофическая биологическая авария превратила секретный исследовательский центр в кошмарную зону, наполненную невыразимыми ужасами.