Состоялся релиза хоррора Daymare 1994 Sandcastle

Ожидание закончилось, и сегодня Daymare 1994 Sandcastle появилась на ПК и консолях, чтобы навести настоящий ужас. И испытать ужас можно даже не заходя в игру — достаточно посмотреть на ценник. Цена на новый хоррор от Leonardo Interactive и Invader Studios составляет 2429 рублей за версию для ПК и 34,99 долларов за версии для PlayStation и Xbox.
Игроки перенесутся в тревожный мир Daymare: 1994 Sandcastle в 1994 год, где катастрофическая биологическая авария превратила секретный исследовательский центр в кошмарную зону, наполненную невыразимыми ужасами.
И впрямь кусачая цена.
чё то слишком жирная цена для такой поделки
Денувы вроде нет, поэтому какая разница какая цена.
Предыдущая часть средняк была и то еле-еле с натяжкой, как инди поделка. Здесь походу намечается шЫдевр раз цена такая)))))))
Трейлер я не смотрел этой части, но надеюсь анимации подтянули, а то смотреть на всё это было очень больно когда проходил первую часть.