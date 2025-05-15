Days Gone Remastered получила обновление с новым графическим режимом и VRR

Студия Bend выпустила обновление 1.025.717 для Days Gone Remastered на PS5. Среди главных особенностей этого патча - поддержка VRR (Variable Refresh Rate) и новый «сбалансированный» графический режим. Помимо визуальной составляющей, патч также устраняет различные ошибки, связанные с управлением, графикой и прочим.

Обновление добавляет новый режим рендеринга «Сбалансированный» для PS5 и PS5 Pro с частотой 40 fps при разрешении 1800p и 2160p соответственно, для чего необходим дисплей с частотой 120 Гц. Также добавлена поддержка VRR, которая требует наличия телевизора или дисплея с поддержкой VRR и включения VRR в системных настройках PS5.

Среди улучшений производительности - улучшение времени загрузки, оптимизация потоковой передачи и устранение задержки ввода во всех вариантах рендеринга, а также различные исправления ошибок.

Вот такой мясистый патч от Bend Studio! И если вы еще не играли в игру, то вам повезло: новый патч не только исправляет ошибки, но и делает игру гораздо более приятной визуально.

Ознакомиться со всеми примечаниями к патчу можно на официальном сайте.