Days Gone Remastered позволит импортировать сохранения из оригинальной игры

Bend Studio, разработчики Days Gone Remastered, порадовали поклонников игры приятной новостью. Компания сообщила в социальных сетях, что в обновленной версии игры появится возможность импортировать сохранения из оригинальной Days Gone в ремастер.

Это, безусловно, хорошая новость для игроков, которые действительно хотят вернуться в Days Gone и не собираются заново проходить пролог. Как известно, сюжет разворачивается не сразу, так что желающие смогут сразу начать осваивать сюжет.

В то же время важно отметить, что пользователи PlayStation, купившие Days Gone в PS Plus, не смогут воспользоваться более дешевым обновлением до Days Gone Remastered. Такая опция доступна только тем покупателям игры в цифре или на физических носителях.

Days Gone Remastered выйдет 25 апреля.