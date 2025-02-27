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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 5 197 оценок

Days Gone Remastered позволит импортировать сохранения из оригинальной игры

Gruz_
Новости

Bend Studio, разработчики Days Gone Remastered, порадовали поклонников игры приятной новостью. Компания сообщила в социальных сетях, что в обновленной версии игры появится возможность импортировать сохранения из оригинальной Days Gone в ремастер.

Это, безусловно, хорошая новость для игроков, которые действительно хотят вернуться в Days Gone и не собираются заново проходить пролог. Как известно, сюжет разворачивается не сразу, так что желающие смогут сразу начать осваивать сюжет.

В то же время важно отметить, что пользователи PlayStation, купившие Days Gone в PS Plus, не смогут воспользоваться более дешевым обновлением до Days Gone Remastered. Такая опция доступна только тем покупателям игры в цифре или на физических носителях.

Days Gone Remastered выйдет 25 апреля.

-10
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну да, так как ремастер почти ничего не меняет. :)))

4
Kamishini1993

Он обновляет дату выхода и можно снова продавать игру без скидок

11
Punisher1 Kamishini1993

Не только дату название и постер 😂😂😂

-1
Инcайдер

если бы Sony не подгадила игре, то новость могла бы звучать так: сиквел Days Gone позволит импортировать сохранения из первой части игры

вот это было бы круто!

3
jax baron

красота

0
Даздрасен Дыклоп

Настройки графики, покупайте неЛОХИ на ПС5.... почему ПКарям ГТА5 апгрейд бесплатно а консольщики покупали? Потому что терпилы, все помои сожрут)

0
Денис Сидоров 5

Игра на один раз средняк короче, да и квесты такие себе))проедь пол карты на мотоцикле чтобы потом просто постоять возле могилы и квест закончился)))

0
CAT987g

Нафига вообще ремастер такой игре? понимаю игры сонки первой, на пк. но игры...у которых и так норм графика...

0
Max Rolens

Купил новую версию и скачал старую, уже пройденную, импортировал сохранения, получил все ачивки и вернул за игру деньги ))))

-2
Azimut zvuk

А в чем прикол?не вкурил) просто от делать нех.й?

3
Max Rolens Azimut zvuk

Угу... мне вот нех

-2