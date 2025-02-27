Days Gone Remastered позволит импортировать сохранения из оригинальной игры

Bend Studio, разработчики Days Gone Remastered, порадовали поклонников игры приятной новостью. Компания сообщила в социальных сетях, что в обновленной версии игры появится возможность импортировать сохранения из оригинальной Days Gone в ремастер.
Это, безусловно, хорошая новость для игроков, которые действительно хотят вернуться в Days Gone и не собираются заново проходить пролог. Как известно, сюжет разворачивается не сразу, так что желающие смогут сразу начать осваивать сюжет.
В то же время важно отметить, что пользователи PlayStation, купившие Days Gone в PS Plus, не смогут воспользоваться более дешевым обновлением до Days Gone Remastered. Такая опция доступна только тем покупателям игры в цифре или на физических носителях.
Days Gone Remastered выйдет 25 апреля.
Ну да, так как ремастер почти ничего не меняет. :)))
Он обновляет дату выхода и можно снова продавать игру без скидок
Не только дату название и постер 😂😂😂
если бы Sony не подгадила игре, то новость могла бы звучать так: сиквел Days Gone позволит импортировать сохранения из первой части игры
вот это было бы круто!
красота
Настройки графики, покупайте неЛОХИ на ПС5.... почему ПКарям ГТА5 апгрейд бесплатно а консольщики покупали? Потому что терпилы, все помои сожрут)
Игра на один раз средняк короче, да и квесты такие себе))проедь пол карты на мотоцикле чтобы потом просто постоять возле могилы и квест закончился)))
Нафига вообще ремастер такой игре? понимаю игры сонки первой, на пк. но игры...у которых и так норм графика...
Купил новую версию и скачал старую, уже пройденную, импортировал сохранения, получил все ачивки и вернул за игру деньги ))))
А в чем прикол?не вкурил) просто от делать нех.й?
Угу... мне вот нех