Days Gone 26.04.2019
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"Разработка Days Gone 2 не ведется": в сети опровергли недавние слухи

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Gutsz
Новости

Несмотря на провальные цифры продаж и официальные уведомления от самых разработчиков Days Gone, в сети упорно циркулируют слухи о создании сиквела. Новую волну теорий породил инсайдер под ником Liz, который заявил о существовании Days Gone 2 где-то в недрах студий Sony. Данную информацию уже успели высмеять другие более авторитетные инсайдеры, опровергнув разработку продолжения.

Как бы фанатам не хотелось, продолжение Days Gone в ближайшее время даже не планируется. Это подчеркнул автор утечек с ником geronimo_73_, который один из первых заявил об анонсе ремейка Metal Gear Solid 3. Его слова подтвердили аналитики, следящие за Sony и часть других инсайдеров. Все они ссылаются на то, что разработчики игры Bend Studios занимаются совершенно другим проектом. Об этом официально сообщили представители студии и несколько раз озвучивалось руководством Sony.

Bend Studios в настоящее время работает над новым IP, который включает многопользовательский режим и основан на системах открытого мира Days Gone. Проект обещает предложить геймерам совершенно новый мир и реализацию уникальных механик. Вероятность выпуска продолжения Days Gone полностью исключать не стоит, однако сейчас им точно никто не занимается.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ForsakenOne

Когда смотрел на презентацию игры казалось посредственной, а когда начали выходить экзы на пк гов, анч, латс, хорайзон оказалась самой интересной из них. Игры сони кажутся интересными пока они эксклюзивны, после порта на пк фаворитами оказываются другие игры.

-4
PavelDragon

И отлично. Такой гадости, как первая часть нам не надо. Удалил через 2 часа.

-7
vladimirasss

ох батенька-у вас не гадость асасины и тд..вкус у вас..ослиная моча вкусней вам)

-1