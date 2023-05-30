"Разработка Days Gone 2 не ведется": в сети опровергли недавние слухи ©

Несмотря на провальные цифры продаж и официальные уведомления от самых разработчиков Days Gone, в сети упорно циркулируют слухи о создании сиквела. Новую волну теорий породил инсайдер под ником Liz, который заявил о существовании Days Gone 2 где-то в недрах студий Sony. Данную информацию уже успели высмеять другие более авторитетные инсайдеры, опровергнув разработку продолжения.

Как бы фанатам не хотелось, продолжение Days Gone в ближайшее время даже не планируется. Это подчеркнул автор утечек с ником geronimo_73_, который один из первых заявил об анонсе ремейка Metal Gear Solid 3. Его слова подтвердили аналитики, следящие за Sony и часть других инсайдеров. Все они ссылаются на то, что разработчики игры Bend Studios занимаются совершенно другим проектом. Об этом официально сообщили представители студии и несколько раз озвучивалось руководством Sony.

Bend Studios в настоящее время работает над новым IP, который включает многопользовательский режим и основан на системах открытого мира Days Gone. Проект обещает предложить геймерам совершенно новый мир и реализацию уникальных механик. Вероятность выпуска продолжения Days Gone полностью исключать не стоит, однако сейчас им точно никто не занимается.