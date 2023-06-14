Dead Cells получит анимационный сериал ©

Компания Motion Twin сообщила, что в разработке находится анимационный сериал по игре Dead Cells. Сериал выйдет в эфир в 2024 году и будет адаптировать элементы игры в повествовательный формат, который сначала появится во Франции, а затем будет выпущен в остальном мире.

Dead Cells - довольно успешная инди-игра, недавно преодолевшая 10-миллионный барьер продаж, поэтому ее распространение на другие медиа имеет большой смысл. На странице игры в Steam компания Motion Twin представила анимационный сериал, который будет создан французской анимационной студией Bobbypills. Вы можете знать работы Bobbypills по анимационным трейлерам Dead Cells, поэтому они идеально подходят для этого сериала.

Как и в игре, действие сериала будет происходить на проклятом острове, охваченном таинственной чумой. Король острова разрабатывает "лекарство" от чумы, но оно только ухудшает ситуацию, и вскоре появляется герой с пламенем на голове, чтобы спасти королевство... если только его удастся убедить сделать это.