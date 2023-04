Dead Island 2 хорошо стартовала на рынках Великобритании ©

Кристофер Дринг, главный редактор GamesIndustry.biz, проанализировал данные чартов Великобритании за эту неделю, согласно которым Dead Island 2 дебютировала на первом месте с показателями, значительно превышающими показатели ремейка Dead Space, но вдвое меньшими по сравнению с Resident Evil 4.

Встреченная международной прессой неплохими оценками, с рядом оговорок, Dead Island 2 была долгожданной и оказалась увлекательной игрой со всеми ее проблемами, что, очевидно, покорило британскую публику, по крайней мере, в первый день.

Minecraft Dungeons заняла второе место с 73% физических продаж версии для Nintendo Switch, а Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp удалось дебютировать на третьей позиции: довольно интересный результат для стратегической игры, хотя Дринг говорит о неутешительных цифрах для этих двух игр.

В целом, у редактора GamesIndustry.biz есть ощущение, что многие люди ждут выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, который намечен на 12 мая, и что именно игра для Nintendo Switch сможет действительно изменить ситуацию в абсолютных цифрах в течение этого 2023 года.